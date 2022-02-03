أفضل توقيت لـ قص الشعر للتطويل والتكثيف.. وطرق علاج التقصف والهيشان

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الشعر زينة البنات، وتاج المرأة، لذا تحرص كل فتاة على الاعتناء به، باستخدام أنواع الشامبو المختلفة والبلسم، أو بشراء أدوات خاصة، فهناك من تفضل الشعر الطويل، فتبحث عن الطرق المناسبة للتطويل وعلاج التقصف والهيشان، وأخرى تبحث عن التوقيت المناسب لقص الشعر لأسباب متنوعة، وهو ما يوضحه «هن» خلال هذا التقرير.

أفضل توقيت لقص الشعر

عبير فؤاد خبيرة الأبراج، شرحت لـ«هن» أفضل توقيت لقص الشعر بشكل عام، قائلة إن هناك أيام معينة تكون مناسبة جدا لذلك، فالشعر يمكن قصه مع القمر الجديد وولادة الهلال في أول 3 أيام من الشهر الهجري: «يعني يوم 1 و2 و3 من أول كل شهر عربي».

قص الشعر للتطويل

وأشارت إلى أنه يمكن قص الشعر للتطويل، في وضع فلكي معين، قبل اكتمال القمر، وخاصة عندما يكون موجودا في برج الحوت أو عندما يكون في برج السرطان مع الهلال.

قص الشعر للتكثيف

أما في حال كانت المرأة تريد قص الشعر للتكثيف، عندما يكون القمر موجود في برج الثور أو برج السرطان أو برج الأسد: «بس لازم قبل اكتمال القمر»، وفقا لوصف عبير فؤاد، الذي حذرت من قص الشعر وقت اكتمال القمر.

أفضل الأوقات لقص الشعر

وفي ذات السياق، قالت أمنية طاهر، خبيرة التجميل لـ«هن»، إن أفضل وقت لقص الشعر، وعلاج التقصف والهيشان في الأيام القمرية، وكل 3 أشهر مع دورة الشعر، المقصود بدورة الشهر أن كل 3 أشهر تقريبا يقع خصل من الشعر وتظهر أخرى، ونصحت بعدم قص الشعر خلال فترة الدورة الشهرية.