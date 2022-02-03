الامارات | امراة تقود عملية سطو مسلح على منزل عشيقها وزوجته.. يرفض لقائها

شكرا لقرائتكم خبر عن امراة تقود عملية سطو مسلح على منزل عشيقها وزوجته.. يرفض لقائها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من إلقاء القبض على سيدة وعدد من أصدقائها؛ قادتهم في عملية سطوا مسلح على عشيقها وزوجته.

وكان قسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغا من أحد المواطنين وزوجته - بأنهما حال تواجدهما بالشقة سكنهما وبصحبتهما نجلهما؛ فوجئوا بدخول سيدة منتقبة، وبصحبتها عدد م الاشخاص، واستولوا على مبلغ 3 آلاف جنيه، 5 هواتف محمول، جهاز بلاي ستيشن، شاشة تلفاز - جهاز لاب توب، شنطة حريمي، شاشة عرض، 2 ساعة، بعض الإكسسوارات والمشغولات الذهبية، تحت التهديد باستخدام سلاح أبيض وسلاح ناري، وأجبروهما على توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 250 ألف جنيه ولاذوا بالفرار.

وكشفت التحريات الأولية؛ التي أجراها رجال المباحث من صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها ربة منزل ، بالاشتراك مع 5 أشخاص - جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية.

عقب تقنين الإجراءات؛ تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ، وأقرت السيدة التي قادت عملية السطو أنها على علاقة عاطفية بالمجني عليه، ونظرا لامتناعه عن لقائها منذ مدو، وتوقفه عـن الإنفاق عليهـا؛ خططت لارتكاب الواقعة.

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