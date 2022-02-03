الامارات | عودة الطفل ريان كنعان إلى حضن أهله

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الطفل ريان كنعان إلى حضن أهله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غرّد وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي عبر "تويتر"، قائلاً: "بجهودٍ جبارة تمكنت شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من تحرير الطفل ريان كنعان وإعادته سالماً".

وقال: "مرة جديدة نهنئ أبطال الشعبة وقوى الأمن الداخلي على المهام التي يقومون بها حماية لمجتمعكم".

ووفقاً لصحيفة "النهار" اللبنانية، تعرّض الطفل المذكور للخطف يوم أمس من سوق تجاري في منطقة حالات أثناء تواجده مع والدته، حينما توقّفت سيارة من نوع "كيا" بيكانتو ذات زجاج داكن اللون وترجّل منها شخص ودفع بالطفل إلى السيارة.

وعملت القوى الأمنية منذ ليل أمس على البحث من أجل إيجاد الطفل.

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