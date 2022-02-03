الامارات | اعتقال عصابة مخدرات تسببت في وفاة الممثل الأميركي مايكل كينيث ويليامز

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال عصابة مخدرات تسببت في وفاة الممثل الأميركي مايكل كينيث ويليامز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت السلطات الأمنية الأميركية القبض على أربعة أشخاص بزعم أنهم جزء من عصابة تهريب الممنوعات التي باعت المواد القاتلة الممنوعة إلى الممثل الأميركي مايكل كينيث ويليامز، وفقًا لبيان صحافي صادر عن مكتب المدعي العام في نيويورك.

واعتقل ضباط شرطة نيويورك بعض الأفراد من عصابة تهريب ممنوعات في بروكلين، بزعم بيع الجرعة المميتة للمثل مايكل ويليامز، وقال المدعي العام الأميركي داميان ويليامز إن مقطع فيديو للمراقبة التقط صفقة ممنوعات بين مايكل ويليامز وإيرفين كارتاخينا قبل يوم واحد من الوفاة، ووفقًا للدعوى الجنائية، قام المشتبه به، البالغ من العمر 39 عامًا، ببيع الممنوعات لعميل سري قبل شهور من وفاة مايكل ويليامز، كما أُلقي القبض على كارتاخينا في بورتوريكو، ووجهت إليه تهمة الاتجار في الممنوعات.

اعتقلت الشرطة أيضًا كل من هيكتور روبليس، 57 عامًا، ولويس كروز، 56 عامًا، وكارلوس ماتشي، 70 عامًا، يوم الثلاثاء، واتُهم كل منهم بالتآمر لتوزيع وحيازة مواد قاتلة بقصد توزيعها، ووفقًا للدعوى الجنائية، فقد واصلوا جميعًا بيع المواد المسمومة القاتلة في وضح النهار خارج المباني السكنية في بروكلين، وهو الحي الذي يقطن فيه مايكل ويليامز، على الرغم من علمهم بموته بسبب تلك المواد، وبحسب قوانين المحكمة، تبلغ عقوبة تلك التهمة السجن خمس سنوات كحد أدنى، وعقوبة قصوى تصل إلى السجن 40 عامًا.

ووفقًا للدعوى الجنائية، فقد واصلوا جميعًا بيع المواد المسمومة القاتلة في وضح النهار خارج المباني السكنية في بروكلين، وهو الحي الذي يقطن فيه مايكل ويليامز

جدير بالذكر أن مايكل كينيث ويليامز المعروف بدوره في مسلسل "The Wire"، توفي في سبتمبر الماضي، عن عمر ناهز 54 عاما، حيث عثرت عليه الشرطة ميتًا في منزله في بروكلين، حسبما ذكرت مصادر قانونية لصحيفة واشنطن بوست، ونقلت وسائل الإعلام الأميركية عن مصادر حكومية، أن ويليامز توفي جراء تناول جرعة زائدة من الممنوعات.

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