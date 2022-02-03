أول تعليق من والدة الطفل ريان بعد سقوطه في بئر عمقها 62 مترا (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رغم صدمتها ورعبها على حياة ابنها، وقفت والدة الطفل «ريان» تتحدث إلى وسائل الإعلام عما أصاب طفلها الذي سقط خلال الساعات الماضية في بئر يبلغ عمقها 62 مترا، في قرية أغران بإقليم شفشاون، شمالي المغرب، وفقا لما ذكرته «سكاي نيوز».

وظهرت والدة الطفل ريان، للمرة الأولى بوسائل الإعلام المغربية المحلية تحاول التماسك وحبس دموعها، مناشدة السلطات المغربية: «الحمد لله نطلب من الله يرجعلي ولدي، طلعولي ابني».

قصة الطفل ريان

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي دشنوا هاشتاج «انقذوا الطفل ريان» في محاولات لنشر قصة الطفل ريان صاحب الـ5 سنوات، الذي سقط في البئر خلال الساعات الماضية، وعلى الفور بدأت قوات الإنقاذ في البحث عنه مستعينة بجرافة ووسائل بدائية وتقليدية، لتنجح في العثور عليه على قيد الحياة عالقا على عمق 35 مترا في البئر، ويعاني من إصابات وجروح، قبل أن يتطوع أحد شباب المنطقة بالنزول إلى البئر، لكنه وصل إلى مسافة 20 متراً فقط لضيق المكان وصعوبة التنفس.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام مغربية محلية، فإن الطفل ما زال على قيد الحياة، ووالده يحاول تشجيعه من الخارج.

هاتف مربوط بحبل كشف حالة الطفل ريان

وكانت فرق الإنقاذ ربطت هاتفا مع حبل وأنزلته إلى قعر البئر، ليظهر الفيديو الملتقط أن الطفل الصغير بخير، لكنه يعاني من ضيق الحفرة.

آخر أخبار الطفل ريان

وأكدت مصادر محلية، أنه إلى حدود الساعة السادسة من مساء أمس الأربعاء، لم يتبق للسلطات سوى نحوا 10 أمتار للوصول إلى الطفل.