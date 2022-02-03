طريقة عمل أرز ريزو بمذاق المطاعم الشهيرة.. خطوات بسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحاول الكثير من ربات البيوت عمل أرز الريزو بمذاق يشبه المطاعم الشهيرة، بدلا من شرائه، ليكون وجبة صحية للأطفال وكذلك الكبار.

وتقدم الشيف أميرة شنب من خلال برنامجها «أميرة في المطبخ» الذي يذاع على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل أرز ريزو بكل سهولة ومذاق مميز مثل المحلات.

مقادير أرز ريزو

أرز بسمتي

منقوع بصل مفروم

6 فصوص ثوم مفروم

ملح وفلفل أسود

شطة

1 ملعقة كبيرة بهارات دجاج

1 ملعقة كبيرة كمون ناعم

1 ملعقة صغيرة كاري

نصف كيلو دجاج

مكعبات دقيق

زيت للقلي

ملح

مستردة

باربكيو صوص

طريقة تحضير أرز ريزو

- تتبل بملح وفلفل وبهارات دجاج وكمون وشطة وكاري ومستردة وباربكيو.

- ثم تعفر مكعبات الدجاج بالدقيق.

- ثم تحمر في «اير فراير» حتى تأخذ لون ذهبى.

- يشوح بصل في زيت ويتبل بملح وفلفل وبهارات وكمون وشطة وكاري ثم يضاف الثوم ثم تضاف باربيكو صوص ومستردة ثم يضاف ماء مغلي.

- عند الغليان يضاف الأرز ويترك على النار حتى يتشرب السائل ثم يغطى ويترك على النار هادئة حتى تمام النضج.

- ثم يغرف الأرز وعلى الوجه الدجاج في طبق التقديم.

- ويقدم مع صوص الباربيكو.

طريقة عمل الأرز المدخن بالدجاج والفراخ:

وهناك طريقة لعمل الأرز المدخن قدمتها الشيف سارة عبد السلام مقدمة برنامج «سنة أولى طبخ»، فيما يلي:

مقادير الأرز المدخن بالدجاج والخضار

صدور دجاج جوليان

أرز بسمتي

مرقة

بصل جوليان

فلفل ألوان جوليان

بسلة وجزر

ذرة حلوة

حبهان بودر

قرفة بودر

ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة كاري

ملعقة صغيرة سبع بهارات فلفل اسود

ملح

سمنة

زيت نباتي

للوجه

كوب من اللوز المحمر

طريقة تحضير الأرز المدخن بالدجاج والخضار

- وضع القليل من الزيت والسمن بحلة ثم ضيفي البصل والملح والفلفل والبهارات وبعد ذلك غطيه حتى يذبل، وضعي الدجاج لحين يصبح لونه ذهبي.

- وبعد ذلك يمكن إضاقة البسلة والجزر والذرة الحلوة، والفلفل الألوان وباقي التوابل.

-وتقلب جيدا وبعد ذلك ضعي الأرز وأضيفي المرقة ويقلب ويغطى، ويترك على النار حتى ينضج.