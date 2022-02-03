الامارات | صحراء الجزائر من الفضاء.. صورة تسحر رواد «السوشال ميديا»

شكرا لقرائتكم خبر عن صحراء الجزائر من الفضاء.. صورة تسحر رواد «السوشال ميديا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك رائد فضاء روسي مشهدا غريبا وساحرا لصورة التقطت من الفضاء وتحديدا من أعلى الصحراء الجزائرية مقدما عدة معلومات مهمة تشرح طبيعة المشهد. وحظيت الصورة باهتمام كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، وتم تداولها على نطاق واسع.

ونشر رائد الفضاء الروسي سيرغي ريازانسكي، على صفحته الشخصية في «فيسبوك» مشهدا جميلا التقط من أعلى الصحراء الجزائرية.

وقال ريازانسكي، معقبا على المشهد الساحر الذي ظهر في الصورة: «الجزائر أكبر دولة في القارة الأفريقية، تشكل الصحراء الكبرى 80% من مساحتها».

وتابع رائد الفضاء موضحا: «تمتلك الجزائر أطول خط ساحلي بين دول المغرب العربي، بطول يصل إلى 988 كيلومترا».

ونوه ريازانسكي إلى أن الجزائر بلد فريد من نوعه من حيث خصائصه المناخية وطبيعته، حيث يضم صحراء وجبالا وبحيرات وبحرا وغابات مختلفة، مشيرا إلى أن الحرارة قد تصل في الصيف إلى حوالي 50 درجة، في حين أنه في الشتاء تتساقط الثلوج.

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