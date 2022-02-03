شاهد إطلالات النجمات: مي سليم تخطف الأنظار.. وهند صبري أنيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

لقاء الخميسي:

ارتدت الفنانة لقاء الخميسي بالطو باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

هدى الأتربي:

أطلت الفنانة هدى الأتربي فستان منفوش بقصة الكب باللون الأحمر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

رشا مهدي:

ظهرت الفنانة رشا مهدي بفستان باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

هند صبري:

تألقت الفنانة هند صبري بفستان باللون الأزرق اللامع، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

مي سليم:

وارتدت الفنانة مي سليم بدلة باللون الفيروزي، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

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