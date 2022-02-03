احذر تناول لحمة الرأس بـ"المسمط".. أخصائي تغذية يوضح أضرارها بالتفصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تعد "لحمة الرأس" من الأكلات الشعبية الشهيرة، التي يفضل تناولها كثيرون سواء بطهيها في المنزل أو تناولها كوجبة جاهزة بـ"المسمط"، لما لها من مذاق مميز، كما أنها تشتهر بأنها تمد الجسم بالطاقة.

وكباقي الأكلات يحذر من الإكثار من تناول "لحمة الرأس" بكثرة، لما لذلك من أضرار، فلا يعلم الكثير من الناس أن جميع الأعضاء الداخلية للمواشي بها نسبة عالية من الدهون، كما تحتوي على دماء مضرة، ما قد يؤدي للإصابة بارتفاع ضغط الدم وتكون الجلطات بسبب ارتفاع مستوى الكوليسترول .

الدكتور سيد حماد، أستاذ مساعد للتغذية في المعهد القومي للتغذية، تحدث لـ"الخليج 365" عن أضرار الإكثار من تناول لحمة الرأس، وأكد أن عدم الطهي الجيد لها هو ما يسبب الأضرار التي قد تصل إلى الوفاة.

وأوضح حماد أن الأماكن التي تقدم أكلة لحمة الرأس مثل "المسمط" عادة ما لم تراعي شروط النظافة أو تلتزم بمعايير الصحة العامة، وهو ما يسبب تفاقم لأضرار تناولها، إضافة إلى أن طرق الإعداد والتقديم تكون غير مكتملة الطهي.

وأفاد بأن لحمة الرأس من أنواع اللحوم الموجود بها حمل ميكروبي عالي، كما تتركز في منطقة الرأس دائما خاصة في الحيوانات والأسماك نسب كبيرة من المعادن الثقيلة التي تنتج عن الأعلاف والأغذية ومتبقيات المبيدات والأسمدة، والتي في الغالب تسبب نسبة من المعادن الثقيلة.

وتعد "لحمة الرأس"، من أخطر أنواع اللحوم، و ذلك لعدة أسباب أولاً لكونها سريعة الفساد، ولأنها من أكثر الأماكن التي يتواجد فيها الدماء و يصعب تنفيذها، كما أن الجلد نفسه يحتوي على دهون من الداخل و الخارج مما يزيد من نسبة الكوليسترول الضار .

ونصح حماد أي شخص يعاني من مشكلة صحية أن يلتزم بالنظام الغذائي المحدد له من قبل الطبيب أو أخصائي التغذية المتابع لحالته، منوهًا إلى أن لحمة الرأس تحتوي على نسب ارتفاع محتوى الكوليسترول لاحتوائها على الدهون إضافة إلى الحمل الميكروبي وأنها عرضة للملوثات، كما أن بها نسبة من البروتين يجب الحذر منها بأن لا تزيد عن الاحتياجات الطبيعية للفرد خاصة لمن يعانون مشاكل في الكلى.

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