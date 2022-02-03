ماذا يحدث لجسمك إذا شربت ماء بالزبيب على الريق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

عرف الناس الزبيب عن طريق الخطأ عندما وجدوا العنب المجفف قبل نحو سنة 2000 قبل الميلاد، وكان أحد أهم اكتشافات الطعام على الإطلاق.

الفيتامينات والألياف والمعادن المتوفرة بكثرة في هذه الفاكهة المجففة، تجعلها طعامًا رائعًا يحب الأطباء وخبراء التغذية التوصية به لمرضاهم.

واتضح أنه يمكننا جعل الزبيب أكثر فائدة إذا نقعناه في الماء طوال الليل، حيث يذيب الماء جميع المعادن والعناصر الغذائية الموجودة في الزبيب وجلده، ما يعزز الخصائص الصحية لهذه الفاكهة القوية.

وهنا نستعرض الفوائد الصحية لتناول ماء الزبيب على الريق، وماذا يحدث لأعضائك إذا شربته بعد الاستيقاظ مباشرة، وفق ما أورد brightside.

سيتخلص الكبد والأمعاء من السموم بسهولة

يساعد ماء الزبيب على تطهير الكبد والأمعاء لفترة طويلة، لاحتوائه على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة والألياف الغذائية الموجودة في هذه الفاكهة المجففة.

وتساعد مضادات الأكسدة الكبد على العمل بشكل صحيح وأداء وظيفته الكاملة لإزالة السموم، بينما تضيف الألياف حجمًا كبيرًا إلى البراز وتزيد من عدد حركات الأمعاء، ما يساعد على تطهير القولون والأمعاء.

وإذا تم تناوله على معدة فارغة، فإن ماء الزبيب "يعمل" بشكل أسرع، فقط لا تنس أن تأكل الزبيب المنقوع مع ماء الزبيب.

يمدك بالطاقة

يحتوي الزبيب على كمية كبيرة من الألياف والمغذيات الدقيقة، ولا يحتوي على سكر مضاف أو نكهات صناعية، على عكس العديد من مشروبان الطاقة.

يمدك مياه الزبيب في الصباح بالطاقة طوال اليوم، أو يمكنك أيضًا تجربة تناولها قبل التمرين القوي.

ينخفض مستوى الكوليسترول السيئ

وأظهرت الدراسات والأبحاث السريرية أن الزبيب غني جدًا بالألياف والبوتاسيوم والمغذيات النباتية ومضادات الأكسدة، مقارنة بالوجبات الخفيفة الشائعة الأخرى.

الأشخاص الذين يتناولون الزبيب بانتظام يعانون من انخفاض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي مقارنة بأولئك الذين يتناولون كميات قليلة من هذه الفاكهة المجففة.

علاوة على ذلك، فإن تناوله يقلل من مستوى الكوليسترول المؤكسد منخفض الكثافة، ما يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

انتبه جيدا

تذكر أنه على الرغم من أن ماء الزبيب يمكن أن يكون بمثابة مضاف غذائي جيد لنظامك الغذائي الصحي، إلا أنه ليس بديلاً عن الأدوية.

وإذا كانت لديك أي مشاكل في الكبد أو القلب أو ضغط الدم أو أي أعضاء أو أجهزة أخرى في جسمك، فحدد موعدًا لزيارة الطبيب الذي سيفحصك ويصف لك العلاجات الطبية والنظام الغذائي اللازم.

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