ماذا يحدث لأسنانك إذا نظفتها أكثر من مرتين في اليوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

دائما ما ينصح أطباء الأسنان بتنظيف الأسنان بانتظام للحصول على فم نظيف وأسنان ولثة صحية، لكن على الجانب الآخر الإفراط في ذلك يمكن أن يضر بأسنانك أكثر مما ينفع.

وفي التقرير التالي، نقدم لكم ماذا يمكن أن يحدث لأسنانك إذا قمت بتنظيفها أكثر من مرتين في اليوم، وفقا لموقع "brightside".

- تتلطخ أسنانك:

المينا عبارة عن طبقة رقيقة تغطي وتحمي أسنانك، وعلى الرغم من أنه أصعب نسيج في جسم الإنسان، إلا أنه من الممكن أن يتلف بسهولة، إذا كنت تنظف أسنانك كثيرًا، يمكنك تآكل المينا، وبالتالي يبدأ العاج، وهو الطبقة الثانية من الأسنان، في الظهور على شكل بقع على السن بالكامل، وتصبح أسنانك صفراء أيضًا.

- حساسية الأسنان:

من الآثار الجانبية الأخرى لتلف المينا زيادة حساسية الأسنان، لذا تناول الأطعمة والمشروبات الساخنة والباردة جدا يمكن أن تؤدي إلى تفاعلات مؤلمة، ولحل هذه المشكلة، يمكنك تغيير المعجون وتنظيف أسنانك بلطف، والقيام بذلك مرتين فقط في اليوم.

- تجاويف الأسنان:

في حين أننا عادة ما نقوم بتنظيف أسناننا بانتظام لمنع تسوس الأسنان وتجويفها، إلا أن التنظيف كثيرًا يمكن أن يؤدي إلى عكس النتيجة المرجوة، وذلك لأنه يسبب تآكل طبقة المينا والعاج أيضًا، إضافة إلى التجاويف، وإذا لم تعالج بسرعة، تؤدي إلى الإصابة بالعدوى وفقدان الأسنان.

- انحسار اللثة والتهابها:

من الأعراض الأخرى للإفراط في غسل أسنانك كثيرًا هو تلف اللثة، يمكن أن تصبح حمراء وملتهبة ومنتفخة، وهذا يسبب نزيفًا ويصبح مؤلمًا جدًا، وبالتالي يؤدي إلى انحسار اللثة.

بعض الطرق احرص على القيام بها بدلًا من الإفراط في غسل أسنانك:

- يعد دمج خيط الأسنان وغسول الفم في روتينك أمرًا مهمًا للغاية ويمكن أن يحقق نتائج أفضل بكثير.

- إلى جانب غسل أسنانك بالفرشاة صباحا ومساءً، يمكنك أيضًا استخدام غسول الفم مرتين يوميًا.

- من المهم أيضًا استخدام الخيط ببطء مرة واحدة يوميًا على الأقل.

- إذا كنت تريد أن تجعل أسنانك نظيفة طوال اليوم، احرص على مضغ العلكة الخالية من السكر بعد الوجبات.