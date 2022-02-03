الموسيقى.. فوائد جمّة للنفس والجسد

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قال البروفيسور كارل هورمان إن الموسيقى تتمتع بفوائد جمّة للنفس والجسد على حد سواء.

وأوضح اختصاصي علم نفس الموسيقى الألماني أن الاستماع للموسيقى أو الغناء أو عزف آلة موسيقية يساعد على التخلص من التوتر النفسي والاضطراب الداخلي والاكتئاب، ومن ثم الشعور بالراحة النفسية والسلام الداخلي.

وأضاف هورمان أن الاستماع للموسيقى يمتاز بتأثير تحفيزي أثناء ممارسة الرياضة، مما يساعد على رفع معدلات الأداء.

ومن جانبه أشار عالم الموسيقى الألماني ماركوس هنريك إلى أن الغناء في كورال يتمتع بتأثير إيجابي على نظام القلب والأوعية الدموية؛ حيث إنه يساعد على استقرار نظم القلب، وذلك وفقا لما توصلت إليه نتائج دراسة سويدية قبل بضع سنوات.

ومن ناحية أخرى حذر طبيب الأنف والأذن والحنجرة الألماني برنهارد يونجه-هولسينج من وضع السماعات داخل الأذن أثناء النوم باستمرار؛ حيث يتسبب ذلك في ضغط شمع الأذن إلى أعماق القناة السمعية، مما يؤدي إلى حدوث التهابات واختلالات وظيفية.