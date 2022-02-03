تحذير عاجل من تسوية اللحوم بهذه الطريقة.. تسبب أضرارا خطيرة للجسم

القاهرة - سمر حسين - صحة

اللحوم من الأطعمة المهمة والأساسية والتي لا غنى عنها لسد احتياجات الجسم من البروتينات علاوة على مذاقها الجيد، وتوجد أكثر من طريقة لطهي اللحوم مثل الشوي أو السلق أو التحمير، ولكن ربما لا يعلم البعض أن هناك نوع تسوية مضر جدا للصحة ويجب الابتعاد عنه.

الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية شرح لـ«هن»، أن هناك خطأ ربما يقع فيه الكثير من الناس خلال طهي اللحوم وهي تسويتها في درجة حرارة مرتفعة أو وضعها على النار مباشرة.

تحذير من ارتفاع اللهب على اللحوم أثناء تسويتها

وحذر أستاذ علوم الأغذية من هذا التصرف، مؤكدا أن ترك اللحوم تتعرض اللهب لفترة طويلة أثناء الشوي أو التحمير يؤدي إلى حرقها ما يعرض الصحة لمخاطر: «اللحمة لما بتتحرق بتتحول لمركبات ضارة وهي الهيدروكربونات وبتسبب أضرار خطيرة على الصحة على المدى الطويل».

أستاذ علوم الأغذية: لما بتتحرق بتدمر الصحة ولازم نبعد عن كده

وأشار الحوفي إلى أن اللحوم تحترق في الشوي بسبب نزول الدهن على الفحم الأمر الذي يؤدي إلى ازدياد اللهب التي تصل إليها، وربما لا يألف الكثيرون مذاق اللحم عند حرقها ويعتبرونها زيادة في درجة نضجها وهو ما يفضله الكثير من الناس، ولكنها أضرار ذلك خطيرة.

وأوضح أستاذ علوم الأغذية أن الطعام عبارة عن تركيب كيميائي فالبروتينات نتاج لمواد الكربون والهيدروجين والأكسجين وعناصر الحديد وغيرها، مشيرا إلى أنه عند حرق الدهون يحدث اختلال في توازن الأحماض الأمينية، ولذلك لا يستفيد الجسم منها عند تناولها، ويؤدي تناولها هكذا إلى أضرار على المدى البعيد.

ونصح أستاذ علوم الأغذية، بطهي اللحمة على مسافة بعيدة من النار، وفي حال ازدياد اللهب يعمل الشخص على تهدئتها أو إطفائها حتى لا تحترق اللحوم تعرض الصحة للخطر.