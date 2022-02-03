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5 قواعد إتيكيت مهمة يجب عليك معرفتها.. كوني «ليدي» (صور)

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

صورة تعبيرية

يعتبر الإتيكيت من الأمور المهمة في حياتنا اليومية، فالتصرف بلباقة في المواقف المختلفة يكسب الشخص احترام الاخرين، إضافة إلى أنه يمنحه علاقات أفضل مع من يعرفهم أو سيقابلهم في المستقبل، لذا يستعرض «هن» قواعد الاتيكيت الأساسية وفق موقع Brightside.    

خلع النظارة الشمسية عند التحدث إلى شخص

من قواعد الاتيكيت الأساسية لاستخدام النظارات الشمسية التي ينساها كثير من الناس، أنه لابد من خلع النظارة الشمسية عند التحدث إلى شخص ما، فنحن نعبر عن أغلب مشاعرنا بأعيننا، وترك النظارة الشمسية على الوجه يعني أننا لا نريد الكشف عن مشاعرنا الحقيقية لمن نتحدث إليه.

إزالة آثار أحمر الشفاه على الكوب

ترك أحمر الشفاه على الكوب يعطي انطباعا سيئا عنك، ولتجنب ذلك قومي بإزالة أحمر الشفاه الزائد بمنديل ورقي على شفتيك أو ضعي «برايمر» تحت أحمر الشفاه الخاص بك.

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تنحي جانبا للرد على مكالمة

في كثير من الأحيان يتعين الرد على المكالمات الهاتفية في الأماكن العامة، ولكن ما يجب عليك فعله هو تقييم ما إذا كانت هذه المكالمة مهمة تستحق الرد في تلك اللحظة، لأنه في الغالب سيسمع محادثتك كل من حولك، وإذا كنت بحاجة إلى الرد عليها، من الأفضل الانتقال إلى ركن هادئ بعيد عن الأشخاص.

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لا ترفعي صوتك في المطعم

تعد من أهم قواعد الإتيكيت الأساسية التي يجب الالتزام بها في الأماكن العامة والمطاعم، عندما تحتاجي إلى تقديم طلب أو طلب الفاتورة في المطعم، لا ترفعي أو تلوحين للنادل، اكتفي برفع يدك قليلا أو استدعاء النادل باسمه عندما يمر بجانبك.

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لا تعلقي حقيبتك فتعيق الآخرين

عند الجلوس على الطاولة ضعي حقيبتك على كرسي فارغ بجوارك أو على ركبتيك أو خلفك، فوضعها على الأرض أو تعليقها على ظهر الكرسي ليس مناسبا، لأنها يمكن أن تعيق حركة الآخرين، وفي أثناء تحركك بين مجموعة من الناس احرصي على حمل الحقيبة بيدك اليسرى أو على كتفك أو أمسكيها أمامك، وكوني منتبهة عند حمل حقيبتك أو خلعها عن كتفك حتى لا تضرب شخصا عن غير قصد.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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