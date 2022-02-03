الطريقة الصحيحة للعناية بالجلد الاصطناعي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت خبيرة الموضة الألمانية يوهانا فوس إن العناية السليمة بالجلد الاصطناعي تُطيل عمره الافتراضي وتحافظ على متانته ورونقه.

ولهذا الغرض أوصت فوس باستخدام رغوة التنظيف والعناية الخالية من الدهون؛ حيث إنها تحافظ على مرونة الجلد الاصطناعي من ناحية وتحميه من البهتان من ناحية أخرى.

وفي البداية ينبغي استخدام فرشاة ناعمة لتنظيف الحذاء المصنوع من جلد اصطناعي، بينما يتم استخدام المكنسة الكهربائية لتنظيف مقاعد السيارة وقطع الأثاث، ثم يتم مسح الجلد بقطعة قماش رطبة وليست مبللة، ثم تركه يجف جيدا.