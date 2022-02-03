ما هي العين الكسولة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت الرابطة الألمانية لأطباء العيون إن العين الكسولة تندرج ضمن عيوب الرؤية الشائعة لدى الأطفال، موضحة أنها عبارة عن ضعف في الرؤية المركزية للعين ينجم عن عدم دمج المخ لصورتي كلا العينين معا بشكل صحيح، مما يتسبب في القصور الشديد في القدرة على الرؤية الحادة.

وأضافت الرابطة أن الإصابة بالعين الكسولة ترجع لعدة أسباب، منها الخطأ الانكساري، أي اختلاف حدة الإبصار لكلا العينين، أو الحَوَل أو الإصابة بالمياه البيضاء (تعتيم عدسة العين) الناجمة عن إصابة في الطفولة المبكرة.

وتكمن مشكلة الإصابة بالعين الكسولة في صعوبة تشخيصها؛ حيث إنه يكاد لا تظهر أية أعراض على الطفل، مما يترتب عليه عدم القدرة على تشخيص الأطباء للمرض.

وكلما تقدم عمر الطفل، قلت فرصة نجاح العلاج؛ لذا ينبغي علاج اضطرابات الرؤية، مثل العين الكسولة، في سن مبكرة؛ حيث إنه يمكن القضاء على ضعف البصر بشكل أكثر فعالية لدى الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم من 20 إلى 42 شهرا.

ويشمل علاج العين الكسولة ارتداء نظارات تصحيح الرؤية وارتداء عصابات العين ووضع قطرات العين، في حين تستلزم الحالات الصعبة الخضوع للجراحة.