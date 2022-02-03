أنيقة ومتنوعة..إطلالات النجوم في العرض الخاص لمسسل "البحث عن علا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تنوعت إطلالات نجوم الفن خلال حضورهم العرض الخاص لمسلسل "البحث عن علا"، المقرر عرضه على منصة نتفليكس، غدا يوم الخميس.

وفي التقرير التالي، نستعرض لكم أبرز إطلالات نجوم ونجمات الفن من العرض الخاص للمسلسل.

- هند صبري:

تألقت الفنانة هند صبري بإطلالة جذابة، إذ ارتدت فستان قصير باللون الأزرق، مزينا ببعض التطريزات، ومزود بحزام عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدل على الجانبين.

- هاني عادل:

ارتدى الفنان هاني عادل بدلة باللون النبيتي، منسقا أسفله قميص باللون الأبيض، وبنطلون أسود.

- ندي موسي:

وأطلت الفنانة ندي موسي بفستان قصير باللون الأسود، مزود بأكمام، ونسقت معه حذاء بنفس اللون، واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

- محمود الليثي:

وظهر الفنان محمود الليثي مرتديا، بالطو باللون الأسود، ونسق أسفله "هاي كول" باللون الكافيه، وبنطلون وحذاء أسود.

- هادي الباجوري:

بينما ارتدى المخرج هادي الباجوري جاكيت باللون الرصاصي، ونسق أسفله "هاي كول" بنفس اللون، وبنطلون وحذاء باللون الأسود.