هند صبري تتألق بـ4 إطلالات في العرض الخاص لمسلسلها "البحث عن علا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تألقت الفنانة هند صبري بإطلالات متنوعة وجذابة، خلال حضورها العرض الخاص لمسلسل "البحث عن علا" عبر منصة نتفليكس.

وخلال المؤتمر واللقاءات الصحفية، حرصت على تغيير إطلالتها 4 مرات، نستعرضها لكم في التقرير التالي، فيما يلي:

- فستان أزرق:

تألقت الفنانة هند صبري بإطلالة جذابة، إذ ارتدت فستان قصير باللون الأزرق، مزينا ببعض التطريزات، ومزود بحزام عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدل على الجانبين.

- فستان أسود:

وأطلت في إطلالة أخري، مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون الأسود, مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدل على الجانبين، ونسقت مع الإطلالة حذاء طويل بنفس لون الفستان.

- توب وجاكيت:

وظهرت بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت توب باللون الأبيض، ونسقت معه بنطلون بنفس اللون، وجاكيت باللوني الأسود والأبيض، واعتمدت مكياج قوي، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

- جامبسوت أحمر:

وارتدت جامبسوت باللون الأحمر الناري، وزينت إطلالتها بوضع مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، وركزت على رسمة عيونها، واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان.