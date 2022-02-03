نجل ديفيد بيكهام يعلن اقتراب زواجه من نيكولا بيلتز.. «زفاف ملكي وشهر عسل في الفضاء»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

«حفل زفاف ملكي وشهر عسل في الفضاء وتغطية خاصة من مجلة «فوج».. هكذا أعلنت الصحف العالمية اقتراب موعد زفاف المصور الشاب بروكلين بيكهام، ابن لاعب كرة القدم الشهير، ديفيد بيكهام، من خطيبته نيكولا بيلتز، ابنة الملياردير الأمريكي نيلسون بيلتز، إذ سيقام في قصر والدها الذي يبلغ قيمته 75 مليون جنية إسترليني، أي ما يعادل مليار و600 مليون جنيه مصريا، وذلك في9 أبريل المقبل، وفقا لـ«ديلي ميل البريطانية».

تفاصيل حفل الزفاف الفاخر

بعد ثلاث أعوام من الارتباط، أعلن بروكلين بيكهام، 22 عاما، الزواج من حبيبته الممثلة الأمريكية نيكولا بيلتز، 27 عاما، في حفل زفاف خيالي تنتظره الصحف العالمية لتغطيته، وسوف يحضر الحفل عدد من الشخصيات المهمة والنجوم، منهم عارضة الأزياء الفلسطينية جيجي حديد، وفيكتوريا سيكرت، ومؤسس شركة فيرجن السير ريتشارد، ورغم أن نيلسون بيتلز كان يعمل مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وكان داعما له، إلا أنه ليس من الحضور ولم يدعوه.

استعدادات العروسين للحفل

«حفل زفاف ملكي واهتمام بالتفاصيل».. هكذا ذكرت أيضا مصادر «ديلي ميل البريطانية»، موضحة أن العروسان ينتظران حفلاً ملكيا مفعم بالتفاصيل المدهشة، ورغم الأموال الباهظة التي سوف تنفق على الحفل، إلا أن الشريكان يريدان أن يكون اليوم احتفالا بالحب وليس الثروة.

الحفل الضخم الذي أخذ الشريكان حقوق الملكية لنشرة على مجلة «فوج» لم يكن الأول من نوعه فقد نقلت مجلة «ok» حفل زفاف والدي بروكلين من قبل عام 1999 وكان الحفل ملكيا أيضا، بالنسبة لفستان الزفاف الذي سوف ترتديه، فقد سافرت نيكولا إلى روما مع مصمم أزيائها لتجهيز فستان الزفاف وتفكر في تصميم فستانين من تصاميم فالنتينو الخيالية، على العكس من فستان خطبتها الذي صممته فيكتوريا التي دعمت خطبتها من ابنها.

الاستعدادات الأمنية لحفل الزفاف

تخشى عائلتي بروكلين ونيكولا تواجد المتطرفين والمتسللين في الحفل، لذلك طلب من حضور حفل الزفاف عدم اصطحاب أي من وسائل التصوير، وحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلا من مصورة «فوج» الشهيرة آني ليبوفيتز، والتي سوف تنقل تفاصيل الحفل، وهي المفضلة لدى بروكلين والذي يتابعها بشغف، بالإضافة إلى تخصيص شركتين أمنيتين خاصة بكلا من عائلة بروكلين ونيكولا لحمايتهم من أي تدخل غريب غير مرغوب فيه خلال حفل الزفاف.

شهر العسل في الفضاء

لم يكتف أصدقاء بروكلين بهذا الحفل الفخم، بل جمعوا مبلغ 400 ألف جنيه إسترليني، أي مايعادل 8 مليون و 500 ألف جنيه مصرية، وذلك ضمن تنافس الأصدقاء على أغلى هدية يمكن تقديمها لهم، وكانت ثمنا لرحلة فيرجن جالاتك، بين النجوم سوف تقدم أثناء الحفل، بالإضافة إلى اهتمامهم بهواية صديقهم في التصوير، وشراء معدات تصوير غالية الثمن منها كاميرا Kodak الرقمية.

ورغم أن ديفيد بيكهام وزوجته كانا قلقان على بروكلين من السفر في الفضاء، إلا أنهما متحمسان لهذا اليوم، ويرحبان باختيار ابنهما لعروسته، فقد قال مصدر مقرب للعائلة:«نيكولا جميلة وناجحة وبتحب الأسرة وهي أخت مثالية لأخواتها، موافقتش تتجوز بروكلين عشان فلوسه، لأن فلوس والدها تتخطى ثروته، لكنها بالفعل بتحبه».