نصائح تساعدك في مواجهة غضب شريك حياتك.. «حسسيه بالأمان»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

عادة ما تواجه بعض الفتيات والسيدات موقفًا صعبًا عند تعرض شريك حياتهن إلى حالة من الغضب الشديد، والتي قد تتطور ولا يمكن السيطرة عليه وتهدئته، بسبب شدة انفعال الطرف الآخر، والتي تختلف من شخص لآخر، لذلك يجب على الأنثى أن تتفهم بعض الخطوات والسير بها خلال التعامل مع تلك الأزمات الطارئة.

وبحسب ما قدمت صحيفة «تايمز» الهندية، توجد مجموعة من النصائح التي يمكنك التعامل من خلالها عند حالات غضب زوجك أو شريك حياتك، والتي تتمثل في:

نصائح للتعامل مع غضب الزوج

قد يكون السبب وراء غضب زوجك أو شريك حياتك هو بعض الشعور بالضيق النفسي، ومن ثم اعرضي عليه المساعدة، واسأليه عما إذا كان هناك أي شيء يمكنك فعله لجعله يشعر بالتحسن، فمن خلال بذل جهد لفهم ما أغضبه يمكنك التعامل معه بشكل أفضل.

حاولي أن تبقي هادئة

من الطبيعي جدًا أن تشتعل أعصابك عندما يكون شريكك غاضبًا، ومع ذلك، فإن غضبك المضاد لن يؤدي إلا إلى تصعيد التوتر، ورغم صعوبة ذلك، حاولي أن تظلي هادئة وصبورة عندما تشعري بارتفاع أعصابك، تنفسي بهدوء ومن ثم ابدأي في التعامل مع الموقف.

الرجال يحتاجون إلى الأمان العاطفي تمامًا

اجعليه يشعر بالأمان العاطفي

عندما يكون شريك حياتك غاضبًا، تحدثي معه بهدوء وتجنبي انتقاده، كما أنه عليكي أن تستمعي إليه باهتمام واجعليه يشعر بالدعم العاطفي، وتذكري أن الرجال يحتاجون إلى الأمان العاطفي تمامًا مثل النساء.

حولي مشاعره إلى الرومانسية

تحويل المشاعر العدائية لزوجك الغاضب إلى حب ولطف من خلال التعاطف هو الحل الذي تبحثين عنه، إذ يمكن أن تساعد ممارسة التعاطف في التخفيف من ردود أفعاله القاسية والغاضبة.