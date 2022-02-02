ماذا يفعل الأبناء عند رفض الأم توزيع الميراث؟.. «الإفتاء» تجيب (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

تزيد الخلافات أحيانا بين الأشقاء بعد وفاة الأب، وخاصة عند توزيع الميراث، وفي سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية تقول فيه السائلة: «ماذا يفعل الأبناء عند رفض الأم توزيع الميراث بعد وفاة الأب؟».

وأجاب أحد مشايخ الدار عبر مقطع فيديو على «يوتيوب»، أن الامتناع عن توزيع الميراث معصية، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من حرم وارثًا من إرثه حرم الله عليه الجنة».

حكم رفض الأم توزيع الميراث بعد وفاة الأب

وأضافت في فتواها: « إذ فعلت الأم ذلك دون سبب فهي على معصية، لذلك لابد من حل هذه الأمور بشكل ودي».

حكم تمييز أحد الأبناء في الميراث

ومن جانبه،ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال آخر، جاء نصه: «هل يجوز أن يميز الأب أحد أبنائه في الميراث عن الآخر؟»، قائلة: «الميراث هو عبارة عن مايتركه الشخص بعد وفاته ويتركه في ذمته، وهو عبارة عن انتقال أموال من ميت إلى حي».

وأكدت: «ليس لصاحب التركة بعد الوفاة أن يقسم الميراث كيفما يشاء، أما في حال هناك وصية تركها المتوفي فمن شروطها ألا تتجاوز ثلت التركة»، كما لايجوز أن يقول يميز الأب، ولكن نقول أن التمييز بطريق الوصية طالما لم تزد عن الثلث، ولو زادت عن الثلث فمن حق الورثة ألا يوافقوا على الوصية.