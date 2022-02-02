قرار مفاجيء لـ هادية غالب بعد نقلها للمستشفى بسبب التنمر «صورة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة نفسية سيئة مازالت تعيشها الأنفلونسر الشهيرة هادية غالب، وذلك بعد أن كشفت مؤخرًا عن معاناتها من التنمر الشديد والسخرية، من قبل بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عبر الفيديوهات التي كانت تنشرها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

هادية غالب تغلق خاصية متابعتها على «انستجرام»

أغلقت «غالب» مؤخرا خاصية المتابعة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، والذي يتابعها من خلاله 2 مليون و200 ألف شخص.

وعادة ما يتيح مشاهير منصات التواصل الاجتماعي خاصية المتابعة دون إرسال طلب للموافقة، وهو ما كانت تقوم به هادية غالب، لكنها قررت غلق تلك الخاصية قبل ساعات.

هادية غالب في المستشفى بسبب التنمر

وقبل ساعات قام جيمي تقي الدين خطيب البلوجر الشهيرة، بنشر صورة لها عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري» على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وهي على فراش المرض داخل إحدى المستشفيات معلنًا تعرضها لوعكة صحية.

وأرفق «جيمي» تعليقًا بالإنجليزية على الصورة قائلًا، إن «هادية» ستبتعد عن منصات السوشيال ميديا لفترة بسبب حالتها المرضية، وستكون محاطة بالرعاية والحب من المقربين إليها حتى تصبح أفضل، وطلب من محبيها الدعاء لها بتمام الشفاء.

هادية غالب: «خلاص تعبت»

وقبل أيام كانت تحدثت هادية غالب عن بعض الأزمات المادية التي عاشتها أسرتها فيما قبل، ومن ثم انتقالهم لمستوى مادي عالي، وهو ما تسبب في شعور بعض المتابعين بالاستفزاز نحوها، وتابعت الأنفلونسر الشهيرة: «كنا في مستوى ونزلنا لمستوى دي حاجة سر حتى في العيلة محدش كان يعرفها فإن أنا أقولها بابليك، بقولها عشان أوصلكوا حاجة معينة، فجأة ألاقي الناس واخدينها تريقة على الإنترنت، فأنا خلاص تعبت لدرجة إني أوقات مش قادرة أصحى من النوم».