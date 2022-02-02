الامارات | ضبط شخص ادعى أنه "المهدي المنتظر" بمصر.. ووالدته: يتعاطى المخدرات

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخص ادعى أنه "المهدي المنتظر" بمصر.. ووالدته: يتعاطى المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت أجهزة الأمن المصرية من القبض على شخص ادعى أنه "المهدي المنتظر" في منطقة عين شمس بالقاهرة، وذلك بعد كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر حساب بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، للشخص المذكور ويقوم بالإسقاط على رموز الدولة المصرية ومؤسساتها.

وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، فإن المتهم بعد القبض عليه كان يهذي بكلمات غير مترابطة، وبسؤال والدته أفادت بأن نجلها يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية لتعاطيه المواد المخدرة بكثرة، وسبق أن تم عرضه على العديد من أطباء الطب النفسي.

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