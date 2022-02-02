مع قرب الفلانتين وقبل الزنقة.. فتيات يكشفن عن الهدايا التي تخطف قلوبهن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يرتكز اختيار الهدية المناسبة إلى الأشياء التي يحبها الشخص المقدم له الهدية، فيجب أن يراعى عند اختيارها أن تكون هدية تناسب طباع الطرف الآخر وشخصيته، أو اختيار واحدة من الهدايا التي تشترك الفتيات بحبها بشكل عام، ولا شك أنها ستنال اعجابها.

وبمناسبة اقتراب اليوم العالمي للحب الذي يوافق الـ 14 من شهر فبراير، جمعنا في هذا التقرير بعض الهدايا التي ترغب الفتيات في الحصول عليها، وفقًا لآراء بعضهن.

سلافة خالد، فتاة جامعية من محافظة الإسكندرية، تقول إنها تحب أن تهدى بالفضة وأنها تأتي على رأس الهدايا التي تحبها، إضافة إلى أي شيء تكون في حاجة له من احتياجات شخصية، أو قضاء وقت ممتع وخروجة مع الطرف الآخر.

وتوضح سلافة لـ"الخليج 365" سبب حبها للفضة، بأنها تحب ارتداء الإكسسوارات الفضية، كما أنها تظل ذكرى باقية لوقت طويل، أما عن الخروجة فقالت: "خروجة مثلا لو خطيبي مش معاه فلوس تكفي هدية بيكون كفاية إننا نتقابل و نقضي وقت لذيذ سوا".

أما سمر يحيي، في العشرينيات من عمرها من محافظة القاهرة، فعبرت عن رأيها بكلمات شديدة الرومانسية، قائلة: "أي حاجة منه حلوة يكفي إنه فاكرني".

وأضافت سمر لـ"الخليج 365" أن زوجها أصبح يعرف شخصيتها كثيرًا ويعرف ما تحبه وما تحتاجه، ويقوم باختيار الهدية بناء على هذا الأساس، مشيرة إلى أنها ترجح هدايا العناية بالبشرة والملابس والأحذية.

ميار محمد، ثلاثينية من مدينة الإسماعيلية، لها وجهة نظر مختلفة في اختيار الهدية، حيث ترجح أن تكون هدية ذات منفعة لها، وقالت: "بحب الهدايا اللي تنفعني مش اللي تتركن وتبوظ زي الورد".

وضربت عدة أمثلة بالهدايا ذات المنفعة للفتيات، وكان أبرزها منتجات العناية بالبشرة أو الإكسسوارات الفضية، مؤكدة أن الأخيرة تترك ذكريات قوية.

أما أسماء عبدالرحمن، في أواخر العشرينات، من محافظة الجيزة، قالت إن زوجها اعتاد أن يقدم لها هدايا من الأنتيكات أو الفضة، فهو أصبح يعلم مدى حبها لهما، وتابعت: "هو بيحبني وفاهم شخصيتي".

وأضافت: "بحب أي حاجة قديمة وزوجي بيحب يفرحني بالأنتيكات والفضة وكمان الورد لأنه بيعبر عن الحب".

نور علي، في العشرينات من عمرها من محافظة القاهرة، أشارت إلى أنها دائمًا ما تحب أن تهدى بمستحضرات التجميل كالمكياج والعطور، مشيرة إلى أن مثل تلك الهدايا تجعلها في حالة من الفرحة الشديدة كونها تحب أن تكون ذات إطلالة جميلة.

اقرأ أيضا: