11 معلومة عن كلب ياسمين صبري.. «مابيكبرش وسعره صادم»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تحرص الفنانة ياسمين صبري، على نشر الصور والفيديوهات التي تجمعها بكلبها الصغير ذو الشكل المميز، وهو ما قامت به مؤخرًا، إذ شاركت الجمهور عدد من مقاطع الفيديو عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري» على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وهي تداعب كلبها أثناء ممارستها الرياضة.

ياسمين صبري مع كلبها

وخلال الفيديوهات ظهرت «ياسمين» وهي تداعب كلبها بشكل لطيف، صغير الحجم ذو الفراء الكثيف، وملامح وجه يبدو خلالها وكأنه مبتسم طيلة الوقت.

معلومات عن كلب ياسمين صبري

وبالبحث تبين أن كلب ياسمين صبري ينحدر من سلالة تُعرف باسم «بوميرينيان»، ويتميز بأنه صغير الحجم وذو فراء كثيف يغطي جسده كاملًا، وذلك حسب ما ذكر موقع dogtime العالمي المعني بكافة شؤون تربية الكلاب بأنواعها المختلفة حول العالم.

ويتميز كلب بوميرينيان بالآتي:

- وجهه يبدو كوجه الثعلب.

- يتميز بأنه صغير الحجم ولا يكبر حجمه مع سنوات عمره، إذ أنه يظل على حجم ثابت.

- خفيف الحركة ومطيعًا بصورة كبيرة، ويمكن أن يصبح صديقًا للشخص بسرعة كبيرة.

- رغم أن هذه الكلاب أصيلة لكن قد تجدها في رعاية الملاجئ أو مجموعات الإنقاذ.

- يُفضل إبقاءه بعيدًا عن الطقس الحار، ومنحه الكثير من الحب والاهتمام.

- يتميز بمستوى ذكاء عالي.

- رغم حجمه الصغير إلا أنه يمكنه مضايقة الكلاب الأكبر حجمًا ومهاجمتها.

- تمت تسميته باسم بومرينيان نسبة لإحدى المدن التي تقع في شمال غرب بولندا.

- موطنه الأصلي في دول أوروبا الوسطى مثل ألمانيا وبولندا.

- أحيانًا لا يمكنه التوقف على النباح، لذلك يجب تدريبه على عدم النباح كثيرًا.

- يترواح سعره من 600 دولار حتى 2000 دولار، ما يعادل حوالي 31 ألف جنيه مصري.