وصفات شهية لتحضير «أساور الست» بعين الجمل والقشطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تتعدد أنواع وأشكال الحلوى المقدمة، والتي يمكن تحضيرها داخل المنزل على الموائد المصرية، من بينها أطباق «أساور الست»، لمذاقها الشهي، وخلال السطور التالية نستعرض مجموعة من وصفات تقديمها حسب طريقة الشيف غادة التلي، ببرنامجها «زعفران ونوتيلا»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير «أساور الست»

- المقادير:

عجينة جلاش

نصف كوب سمنة

1 ونصف كوب مكسرات

ملعقة كبيرة ماء ورد

شربات

- طريقة تحضير «أساور الست»

ادهني رقائق الجلاش بالسمنة، ثم لفيها على شكل دائري.

ادخليها الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي، ثم اسقيها بالشربات.

اخلطي جزء من الشربات بالمكسرات، ثم احشي بها لجلاش وقدميها.

مقادير «أساور الست» المالحة

- المقادير:

عجينه جلاش

جبنه موتزاريلا

بقدونس

بصل

ربع كيلو لحمة مفرومة

ملعقة كبيرة سمنة

رشه بهارات

رشه جوزة الطيب

ملح

فلفل

صنوبر

طريقة تحضير «أساور الست» المالحة

افردي الجلاش ثم ادهنيه بالسمنة، ثم ضعي الجبنة الموتزاريلا.

لفي الجلاش على شكل طولي باستخدام الأسياخ الخشبية، وسوف يكون شكل دائري ومحشي أطرافه بالجبنة.

دخليه الفرن حتى يصل إلى اللون الذهبي.

عصجي اللحمة المفرومة في السمنة، ثم ضيفي البصل.

تبليها بالملح والفلفل والبهارات وجوزة الطيب وقليل من البقدونس.

قلبيهم جيدا وضعه في وسط الجلاش المطهو، وزينيه بالبقدونس وقدميه.

مقادير «أساور الست» بالمكسرات والقشطة

- المقادير:

عجينة جلاش

ربع كوب سمنة

بندق محمص مطحون

قشطة طازجة

شربات زهر

ليمون ملعقة كبيرة

ماء ورد

طريقة تحضير «أساور الست» بالمكسرات والقشطة

سيحي السمنة، وادهني بها الجلاش، ثم لفيه على سيخ خشبي، ثم يضغط ويلف على شكل إسورة وادهني الوجه بالسمنة، وسويه في الفرن.

ضيفي القشطة وزيني بزهر الليمون وقدميها

مقادير «أساور الست» بعين الجمل

- المقادير:

250 جرام عين جمل مجروش

1 ملعقة صغيرة قرفة

2 ملعقة كبيرة سمن

نصف كوب شربات ثقيل

ورد مجفف للتقديم

طريقة تحضير «أساور الست» بعين الجمل

يخلط عين الجمل المجروش مع القرفة الناعمة.

يفرد ورق الجلاش ويدهن بالسمنة المذابة ويلف على شكل عود وتكشكش.

يضاف على الوجه خليط عين الجمل ويدهن الجلاش بالسمنة مرة أخرى.

يوضع في الفرن في درجة حرارة 180 حتى يحمر الوجه.

تسقي الأساور بالشربات وتزين وتقدم.