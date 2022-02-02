الامارات | فيرساتشي: صعوبات في تلبية الطلب على السلع الفاخرة

شكرا لقرائتكم خبر عن فيرساتشي: صعوبات في تلبية الطلب على السلع الفاخرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقعت شركة "كابري هولدنجز" مالكة علامتي "مايكل كورس" و"فيرساتشي" أن تواجه صعوبات في الوفاء بالطلب القوي على السلع الفاخرة لمدة ستة شهور أخرى على الأقل، وهو أحدث مثال على استمرار مشكلات سلاسل الإمداد التي تعاني منها العديد من الشركات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جون ايدول، الرئيس التنفيذي لشركة كابري قوله للمحلليين اليوم الأربعاء: "سيستغرق الأمر ستة أشهر لتعويض الفترة الماضية ونصل إلى وضع جيد يمكننا من دعم متاجرنا وشركائنا تجار الجملة.. العديد من الموانئ مزدحمة للغاية".

ويتوقع المدراء التنفيذيون بالشركة أن تكون تكاليف سلاسل الإمداد على أساس سنوي هي الأعلى خلال الربع المالي الأول، الذي يأتي في بداية الصيف، على أن تعود إلى طبيعتها في النصف الثاني من العام الجاري.

وتسببت الشحنات المتأخرة من حقائب اليد وغيرها من السلع الفاخرة في عدم وجود منتجات كافية لدى العلامات التي تمتلكها كابري لإرضاء المتسوقين الساعين للانفاق ببذخ.

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