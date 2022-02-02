طرق التعامل مع غيرة الطفل الأكبر من المولود الجديد (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

تظهر علامات غيرة الابن الأكبر من المولود الجديد، وبالتحديد إذا كان فارق السن بينهما صغير، إذ يحاول تركيز الاهتمام عليه، حتى يلتفت الوالدين له، وهو ما يطلق عليه «الغيرة».

أوضحت الدكتورة راندة شاهين، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة تساعد على تنمية سلوك الطفل الأكبر، والتخلص من الشعور بالغيرة منها:

كيفية التخلص من «الغيرة»

- خلال فترة الحمل التمهيد بانتظار طفل جديد حتى يكون مهيأ لذلك.

- تحبيب الطفل الأكبر في الفكرة، ومزايا وجود أخ أصغر في المنزل حيث يمكن أن يتشاركا اللعب.

- عدم منح المولود الجديد اهتمام مبالغ فيه.

- مشاركة الابن الأكبر في المسؤولية على قدر السن، وعلى قدر تحمل المسؤولية.

طرق تنمية مهارات الطفل

وتوجد مجموعة من النصائح لتنمية مهارات الطفل وشخصيته:

- الفن له دور فعال في تنمية شخصية الطفل، سواء عزف أو غناء أو رسم.

- الابتعاد عن المبالغة في المدح.

- تشجيع الطفل على المشاركة في رواية القصص من سن صغير.

- تجنب المقارنة بين الأطفال.

- اشراك الطفل في الأعمال المنزلية.

- وضع قواعد والالتزام بها وتشجيع الطفل على ضرورة الالتزام بها حتى يعتاد على ذلك.

- تنظيم يوم الطفل بروتين خاص حتى يعتاد على ذلك، وبالتحديد في فترة الدراسة.