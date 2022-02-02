غادة عادل ومجدي الهواري يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما «مريم».. صور من أيام الطفولة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بمجموعة من الصورالمختلفة، احتفلت الفنانة غادة عادل وطليقها المخرج مجدي الهواري بعيد ميلاد ابنتهما «مريم»، وذلك عبر حسابتهما الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

احتفال غادل عادل بابنتها

نشرت الفنانة غادة عادل عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، مجموعة من الصور التي جمعتها بابنتها مريم مجدي الهواري، في طفولتها ومرحلة شبابها، كما نشرت مقطع فيديو وثقت خلاله صورهما سويًا، وأرفقت عليه تعليقًا بالإنجليزية، «عيد ميلاد لابنتي الأولى والوحيدة».

احتفال مجدي الهواري بابنته

فيما احتفل المخرج مجدي الهواري بعيد ميلاد ابنته «مريم»، بنشر عدد من الصور والفيديوهات عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري» على حسابه، وأرفق تعليقًا بالإنجليزية: «عيد ميلاد سعيد يا مريومة، بتمنى ليكي عيد ميلاد سعيد».

معلومات عن أبناء غادة عادل ومجدي الهواري

يذكر أن للفنانة غادة عادل 5 أبناء من زوجها السابق المخرج مجدي الهواري، أكبرهم محمد، ولقبه «ماريو»، وشارك بالتمثيل في مسلسل «مزاج الخير» مع الفنان مصطفى شعبان، والذي كان أثار حالة من اندهاش متابعيه خلال العام الماضي، بعدما ظهر بفقدان وزن كبير وملحوظ.

أما الابنة الأخرى لغادة عادل هي «مريم»، والتي تحمل ملامحًا متشابهة بصورة كبيرة مع والدها المخرج، وتحرص على الظهور دائمًا مع والدها ووالدتها في المناسبات المختلفة، ويليها في الترتيب عبدالله وعز الدين، وهما توأم، وظهرا أول مرة مع والدتهما في إعلان خاص بإحدى شركات الاتصالات الشهيرة في رمضان عام 2017.

أما الأخير هو «حمزة» وجاء أول ظهور له مع والده المخرج مجدي الهواري، بعد إصابته بكسر في قدمه قبل سنوات.