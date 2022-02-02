طريقة عمل المقلوبة بالدجاج.. خطوات بسيطة داخل المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد المقلوبة من الأصناف الغذائية التي يحرص العديد من الأشخاص على تناولها، إذ تتنوع طرق تحضيرها داخل المنزل، لذا نقدم خلال السطور التالية، طريقة عمل المقلوبة بالدجاج، حسب وصفة الشيف شربيني، ببرنامجه «الشيف»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل المقلوبة بالدجاج

- المقادير:

أوراك دجاج

أرز

باذنجان

بصل

قرنبيط

بطاطس

فلفل أخضر

ملح وفلفل

مرقة

حبهان

قرفة ناعمة

قرنفل

زيت

طماطم

كزبرة خضرا

- طريقة تحضير مقلوبة الدجاج

يقطع الباذنجان شرائح، ثم يقلى في زيت غزير ساخن.

في حلة على النار، يوضع بصل مقطع مكعبات وثوم وزبدة ومكعب مرقة.

وقرفة أعواد ونستمر في التقليب، ثم تضاف قطع الدجاج، وتترك حتى ينضج.

في حلة يرص شرائح الباذنجان المقلي بحيث تغطي جوانب الحلة، ثم يضاف اللحم ثم يضاف الأرز المغسول، وتسقى بمرقة وتوضع على النار، حتى يكمل الدجاج نضجه، وينضج الأرز.

وتقدم بعد قلبها في طبق التقديم.

المقلوبة الخليجي

- المقادير:

4 قطع الدجاج

1 أرز بسمتي

ربع كيلو باذنجان

ربع كيلو طماطم

ربع كيلو بطاطس

بصلة مقطعة شرائح

ملح وفلفل حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة بهارات شاورما

3 ورق لورى لومي (حامض مجفف أسود)

هيل مطحون

ملح وفلفل

- طريقة تحضير المقلوبة الخليجي

اسلقي أو شوحي الدجاج، ثم ضيفي معه اللومي، الهيل، البهارات، الملح والفلفل.

انقعي الأرز لمدة ساعة.

ثم قطعي كل الخضروات على شكل دوائر، وإقليها في الزيت كلا على حده.

وبعد ذلك رصي بالترتيب الدجاج ثم البصل ثم البطاطس ثم الباذنجان.

افرمي الطماطم في الخلاط مع الفلفل الأسود، وتسكب على الخضار.

في وعاء ثاني اسلقي الأرز مع مرقة دجاج لمدة 8 دقائق ويصفى، ثم ضعيه على الخضار لمدة 5 دقائق.

بعد ذلك اقلبي القدر في وعاء التقديم، وقدميه ساخنا.