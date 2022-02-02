الامارات | بالصور.. ضابط شرطة سابق يحتفظ بـ 57 مليون في 700 خزنة.. والشرطة الهندية تصادرها

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. ضابط شرطة سابق يحتفظ بـ 57 مليون في 700 خزنة.. والشرطة الهندية تصادرها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

صادرت السلطات الهندية 57 مليون روبية نقدًا (حوالي 7.7 مليون دولار أميركي) بعد أن تم إخفاؤها في خزائن خاصة في مقر إقامة ضابط سابق في الشرطة الهندية، وذلك بعد إجراء مداهمة للسلطات الضريبة على الدخل.

تم مصادرة الأموال النقدية أثناء عملية البحث.

وقال مصدر هندي إنهم تلقوا معلومات تفيد بأن مبالغ نقدية تصل إلى عشرا الملايين تم الاحتفاظ بها في الطابق السفلي في أحد البنايات.

وقال المصدر إن نجل رام نارين سينغ، وهو ضابط سابق في الشرطة الهندية من دفعة 1983، كان يدير شركة من الطابق السفلي بها 700 خزنة.

تم استرداد كميات كبيرة من الأوراق النقدية من فئة 2000 روبية و500 روبية، مخبأة في 18-20 خزانة.

واستخدم مسؤولو الضرائب آلة عد النقود المستخدمة في البنوك لعد الأموال المستردة من هذه الخزائن.

وتحدث رام نارين سينغ مالك المبنى والضابط السابق إلى وسائل الإعلام، حيث قال: "بعد تقاعدي، بقيت في قريتي. هناك خزائن نقدمها كخدمة خاصة في مبنى مؤمن، وتمتاز الخدمة بالمرونة في السحب والايداع من هذه الخزائن بشكل أسهل من البنوك. هناك خزانتان باسمي لم يتم العثور على أي شيء غير قانوني فيهما باستثناء المجوهرات العائلية".

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