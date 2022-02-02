الامارات | ارتفاع ضغط الدم.. مشروب رائع يخفض ضغط الدم المرتفع بشكل ملحوظ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضغط الدم.. مشروب رائع يخفض ضغط الدم المرتفع بشكل ملحوظ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة خطر التعرض لمشاكل صحية مختلفة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، ويمكن لتعديلات بسيطة في النظام الغذائي وتناول بعض المشروبات أن تساهم في الوقاية من خطر ارتفاع ضغط الدم وتقليل القراءات، ومنها عصير الطماطم، مع التأكيد على ضرورة أن يلتزم المصابون بالمرض المزمن بالأدوية التي وصفها لهم الطبيب واستشارته قبل الاعتماد على أي عنصر غذائي إلى جانب الدواء.

وغالباً ما يُشار إلى ارتفاع ضغط الدم على أنه حالة صامتة تتميز بقلة الأعراض ولا يمكن معرفة القراءة إلا من خلال الفحص بجهاز قياس ضغط الدم، ووفقاً لما نقلته صحيفة "إكسبريس" عن هيئة الخدمات الصحية البريطانية فإن ثلث البريطانيين تقريباً يعانون من ارتفاع في ضغط الدم وربما لا يعرفون ذلك.

وتشير منظمة ضغط الدم في المملكة المتحدة إلى أن عصير الطماطم يمكن أن يخفض من ارتفاع ضغط الدم، والسر في ذلك هو محتواه من البوتاسيوم، فالبوتاسيوم معدن له وظائف أساسية متعددة في جسمك، ويمكن أن يساعد تناول أو شرب الأطعمة والمشروبات المليئة بهذا المعدن في خفض ضغط الدم المرتفع.

كيف يخفض البوتاسيوم ضغط الدم؟

يلعب البوتاسيوم دوراً في مقدار السوائل التي يحتفظ بها جسمك وكذلك مقدار إفرازها، فإذا كان جسمك يحتفظ بالماء فسيؤدي ذلك إلى زيادة السوائل في الدم، ويؤدي هذا إلى زيادة الضغط على جدران الشرايين، مما يرفع ضغط الدم.

ووجدت دراسة نُشرت في مجلة Food Science & Nutrition أن المشروبات الحمراء مثل عصير الطماطم يمكن أن تخفض ضغط الدم.

وتوضح جمعية ضغط الدم الخيرية في بريطانيا أنه لإزالة السوائل الزائدة من جسمك، فأنت بحاجة إلى توازن دقيق بين الصوديوم والبوتاسيوم، ومع ذلك فإن الكثير من الصوديوم يرفع ضغط الدم ويجعلك تحتفظ بالماء، وهنا هو التوقيت الذي يتدخل فيه البوتاسيوم حيث يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم إلى استعادة التوازن الدقيق والسماح للكلى بالعمل بشكل صحيح وخفض ضغط الدم.

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