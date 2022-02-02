الامارات | يساعد على فقدان الوزن ويطرد السموم .. فوائد مذهلة لهذا المشروب الساخن

شكرا لقرائتكم خبر عن يساعد على فقدان الوزن ويطرد السموم .. فوائد مذهلة لهذا المشروب الساخن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدهون الحشوية هي نوع خبيث من الدهون يتواجد في الجزء الأوسط من الجسم، حيث تطلق مواد كيميائية سامة في مجرى الدم، وتوفر ممارسة النظام الغذائي بعضاً من أفضل الفرص لتقليل تلك الدهون سيئة السمعة، ووفقاً لخبراء الصحة قد يساعد مشروب ساخن على إنقاص الوزن وطرد السموم من الجسم بطريقة مذهلة، ألا وهو شاي الهندباء.

وتعتبر الدهون الحشوية غير مرئية لأنها تتشبث بالأعضاء الداخلية الموجودة في أعماق البطن، ومع ذلك فالبطن البارز والخصر الكبير يدلان على وجود كميات كبيرة من الدهون. وترتبط الحالة بارتفاع مخاطر مقاومة الأنسولين ومرض السكري، مما يؤثر بدوره على خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

وبحسب تقرير نشرته "إكسبريس" البريطانية، فإن شاي الهندباء يحتوي على مجموعة من مضادات الأكسدة الفريدة التي تم استكشافها في مختلف المجالات الصحية، بما في ذلك فقدان الوزن، وثبت أن جذر الهندباء يزيد من وظائف الكبد، وهو ما يخلص البطن من الماء الزائد.

وقالت إيفا كوبيليوت، أخصائية علم النفس الصحي إن تناول شاي الهندباء يوفر العديد من الفوائد الصحية، فهو مدر طبيعي للبول ويزيل السموم من الجسم عن طريق طرد الفضلات، معتبرة إياه من أسرع المشروبات التي تساعد على إزالة السموم وتخفيف الانتفاخ وتقليل وزن الماء في الجسم.

وكشفت دراسة سابقة نشرت في المجلة الطبية Nutrition Research and Practice أن الهندباء يمكن أن تعمل كمثبط لانزيم ليباز الذي يلعب دوراً رئيسياً في عملية التمثيل الغذائي وتقليل امتصاص الجهاز الهضمي للدهون.

وكشفت اختبارات بشأن تأثيرات مستخلص الهندباء على الفئران عن نتائج مماثلة، مما أدى إلى دعوات لمزيد من البحث حول التأثيرات المحتملة لمكافحة السمنة عن طريق هذا النبات.

وتُعزى التأثيرات إلى مادة البوليفينول الموجودة في مشروب شاي الهندباء، بما يمنع امتصاص ما يصل إلى 25 في المائة من الدهون، وبالإضافة إلى ذلك، قد تكون الخصائص المضادة للالتهابات في الهندباء مفيدة لفقدان الوزن أيضاً، نظراً لأن الالتهاب المزمن مرتبط بفقدان الوزن.

وقال مؤلفو ورقة طبية نُشرت سابقاً في Nutrition Reviews إن الهندباء تحتوي على مضادات الأكسدة وأنشطة مضادة للالتهابات تؤدي إلى تأثيرات بيولوجية متنوعة.

ولجني فوائد شاي الهندباء في خسارة الوزن، أوصت أخصائية علم النفس الصحي كوبيليوت بتناول كوب منه يومياً، مع جلسة تمرين مدتها 20-30 دقيقة واتباع نظام غذائي صحي لتحقيق نتائج أسرع، وبالطبع فإنه على الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة استشارة الطبيب قبل إدخال الأعشاب في النظام الغذائي الخاص بهم.

وبشكل عام يمكن أن يساعد الانخراط المنتظم في تمارين متوسطة الشدة لمدة 30 دقيقة على الأقل لمدة 6 أيام أسبوعياً في تقليل محيط الخصر بشكل كبير.

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