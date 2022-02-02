برد أم أنفلونزا أم فيروس كورونا؟ اعرفي ما يعاني منه طفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

مع انتشار متغير أوميكرون من الطبيعي جدًا أن يشعر الآباء بالقلق بشأن صحة أطفالهم، نظرًا لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

لذا من المهم إجراء اختبار لطفلك بمجرد ملاحظة أي أعراض لفيروس كورونا، ومراقبة صحة طفلك هو ما يجب عليك فعله ومحاولة التأكد مما يعاني منه بالضبط.

فيما يلي نوضح لكم كيفية التفرقة بين نزلة البرد والأنفلونزا وفيروس كورونا، وفق ما ذكر موقع "timesofindia".

الأطفال في الفئة العمرية من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات معرضون للإصابة بالخناق، حيث يكون الصوت الأجش مصحوبًا بسعال بصوت عالٍ وتشمل الأعراض الأولية للخناق الحمى وسيلان الأنف والتهاب الحلق.

ويظهر السعال النباحي العالي بعد يومين إلى 3 أيام ويصاب بعض الأطفال أيضًا بالصرير وهو ضجيج شديد يُلاحظ أثناء التنفس.

وتتفاقم أعراض الخناق في الليل، وأظهر الكثير من الأطفال الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا أعراضًا مماثلة، وعلى الرغم من أن الخناق خفيف وتهدأ أعراضه بعد ثلاثة إلى أربعة أيام، فمن المستحسن إجراء اختبار لـ Covid إذا أظهر طفلك أعراضًا مماثلة.

أعراض نزلة البرد:

تتميز نزلات البرد بالعطس وانزعاج الأنف ويصاب الأنف بالرشح أو الانسداد وقد يصاحبه ارتفاع في درجة الحرارة في بعض الأحيان أيضًا، ومن المهم أيضًا ملاحظة أن الإفراط في العلاج في حالة نزلات البرد لا يساعد لأنه يأخذ مجراه على أي حال.

ويتم تناول الأدوية الموصوفة عادة لتخفيف الانزعاج في الغالب، ومن المهم ملاحظة أن نزلات البرد لن تكون مصحوبة بأية أعراض إضافية مثل الغثيان أو الإسهال.

التهاب الحلق:

التهاب الحلق هو مرض آخر يتم تشخيصه بشكل شائع عند الأطفال، خاصة خلال فصل الشتاء والتهاب الحلق والحمى مرتبطان ببعض، وكلاهما من أعراض العدوى التي يسببها متغير أوميكرون.

ويصاحب التهاب الحلق العقدي أيضًا لوزتان حمراء ومتورمة تظهر عليها بقع بيضاء أيضًا على سقف الفم وفي بعض الأحيان يظهر الطفح الجلدي على الرقبة، ويؤدي تورم اللوزتين إلى صعوبة تناول أو شرب أي شيء.

أعراض الأنفلونزا:

تتشابه أعراض الأنفلونزا مع أعراض فيروس كورونا عند الأطفال، ويصبح التمييز بين الاثنين أكثر صعوبة لأن الأطفال لا يستطيعون دائمًا شرح أعراضهم بوضوح، ومع ذلك فإن أعراض الأنفلونزا مفاجئة مقارنة بـ فيروس كورونا أو نزلات البرد، وكلاهما يظهر أعراضًا تدريجية.

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