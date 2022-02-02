شاهد إطلالات النجمات: صبا مبارك متألقة.. ومريم الخشت ناعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

هدى الأتربي:

ارتدت الفنانة هدى الأتربي جامبسوت باللون الرصاصي، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

أسماء أبو اليزيد:

وظهرت الفنانة أسماء أبو اليزيد بجاكيت باللون الكافيه ونسقت أسفله تيشرت باللون الأوف وايت، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

صبا مبارك:

كما تألقت الفنانة صبا مبارك بفستان متعدد الألوان، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

مريم الخشت:

وأطلت الفنانة مريم الخشت بجاكيت جلد باللون الأسود مع بنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

ريهام أمين:

وارتدت الفنانة ريهام أمين بجاكيت باللون الأسود مع تيشرت بنفس اللون وبنطلون باللون الأخضر الفاتح، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

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