كورونا اليوم: أعراض أوميكرون الخفي بالجسم.. ومخاوف من كوفيد والإيدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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11 عرضا قد تكشف الإصابة بمتحور أوميكرون الخفي

نظرًا لأننا اعتدنا على متغير أوميكرون، ظهرت سلالة فرعية أخرى من المتغير المثير للقلق، تم الإبلاغ عن البديل المكتشف حديثًا لمتغير أوميكرون الخاص بـ كوفيد ، المسمى Stealth Omicron أو أوميكرون "الخفي" أو "الشبح" أو BA.2 ، في حوالي 40 دولة بما في ذلك الهند والدنمارك والمملكة المتحدة والسويد وسنغافورة وغيرها الكثير، لكن ما هو أسوأ؟ يعتقد بعض الخبراء أن هذا النوع الفرعي الجديد قد يكون من الصعب اكتشافه، وفقا لموقع timesofindia.

أعراض قد تكشف إصابتك بـ أوميكرون الخفي

رغم أن المعلومات لا تزال قليلة عن السلالة الفرعية من "أوميكرون"، لكن يمكن أن يواجه مرضى "أوميكرون" الشديد الأعراض التالية، التي أوردتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها:

الحمى أو القشعريرة

السعال

صعوبة التنفس

الإعياء

آلام في العضلات

صداع الرأس

فقدان حاستي التذوق والشم

التهاب الحلق

الإسهال

الغثيان

سيلان الأنف

مخاوف من كوفيد والإيدز

من المقرر أن يعكف كبار العلماء في جنوب إفريقيا على دراسة العلاقة بين فيروس كورونا وفيروس نقص المناعة البشرية، وسط أدلة متزايدة تشير إلى أن تلاقي الجائحتين يمكن أن يؤدي إلى ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا.

وقال الفريق في شبكة مراقبة الجينوم في جنوب إفريقيا، التي نبهت العالم لأول مرة إلى متحور أوميكرون من فيروس كورونا، إن الوقت قد حان لعمل بحث "منهجي" لمعرفة ما الذي يمكن أن يحدث إذا أصيب مريض الإيدز بفيروس كورونا، وكشفت مجموعة من الدراسات، منها دراسة نشرها الفريق الأسبوع الماضي، أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي- مثل المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية - من الممكن أن يعانوا من عدوى مستمرة من فيروس كورونا، غالبا لعدة أشهر، وفقا لسكاي نيوز.

الصحة: انخفاض الأكسجين لدى مصابى كورونا عن 92% يستلزم دخول المستشفى

قالت وزارة الصحة والسكان إن انخفاص الأكسجين عن 92% للمصابين بكورونا يعنى ضرورة التوجة للمستشفيات الخاصة بالعلاج فورا، مشيرة إلى أن مسألة صعوبة التنفس تستلزم التوجة للمستشفيات أيضا.

وأضافت وزارة الصحة والسكان عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عند ظهور أعراض يجب التعامل على أنها إصابة حتى يثبت العكس، وعلى الشخص المصاب عزل نفسه والتعامل مع الأعراض بكل دواء يساهم فى تخفيف العرض".

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