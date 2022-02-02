6 أبراج الأقل حظا اليوم 2-2.. وإليكم بعض النصائح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يوافق اليوم الأربعاء 2-2-2022 يوم غير عاديا بالنسبة للكثيرين، فهم يتمنون أن يكون هذا اليوم هو الأكثر حظا لهم، لكن على الجانب الآخر هناك بعض الأشخاص لن يحالفهم الحظ في هذا اليوم.

في إطار ذلك، نقدم لكم في التقرير التالي مواليد الأبراج الأقل حظا في يوم 2-2-وفقا لما كشفه محمد صبحي خبير الأبراج في تصريحه لـ "الخليج 365"، فيما يلي:

الأبراج الأقل حظا في يوم 2-2-2022 تتمثل في: الدلو، الجدي، الثور، الحمل، السرطان، العذراء.



وتابع قائلا: "على هؤلاء الأشخاص الاهتمام باتباع هذه النصائح":



- يجب عليهم أن يكونوا أكثر بطأ في اتخاذ القرارات المهمة في حياتهم.

- الحرص على تجنب التهور والاندفاع.

- من الأفضل عدم التسرع في شراء أي شيء.

- يجب عليهم الحفاظ على ثقتهم بأنفسهم، وأن يبتعدوا عن المشاحنات مع الآخرين.

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