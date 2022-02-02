السلالة الشبح.. احذر 11 عرضا قد تكشف الإصابة بمتحور أوميكرون الخفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لا يزال العالم في قبضة وباء كورونا، ويبدو أنه لا يوجد حد له على الإطلاق، على الرغم من أننا أحرزنا بعض التقدم وقمنا بتطوير لقاحات كوفيد لمحاربة الفيروس القاتل، إلا أن المتغيرات الناشئة الجديدة أصبحت مصدر قلق رئيسي، مما يعيق محاولتنا للعودة إلى الوضع الطبيعي.

نظرًا لأننا اعتدنا على متغير أوميكرون، ظهرت سلالة فرعية أخرى من المتغير المثير للقلق، تم الإبلاغ عن البديل المكتشف حديثًا لمتغير أوميكرون الخاص بـ كوفيد ، المسمى Stealth Omicron أو أوميكرون "الخفي" أو "الشبح" أو BA.2 ، في حوالي 40 دولة بما في ذلك الهند والدنمارك والمملكة المتحدة والسويد وسنغافورة وغيرها الكثير، لكن ما هو أسوأ؟ يعتقد بعض الخبراء أن هذا النوع الفرعي الجديد قد يكون من الصعب اكتشافه، وفقا لموقع timesofindia.

ولا يبدو أن السلالة الجديدة تسبب مرضا أكثر خطورة، واللقاحات فعالة ضدها كذلك، رغم وجود علامات على انتشارها بسهولة أكبر.

ما أوميكرون "الخفي"؟

أوميكرون "الخفي" أو BA.2 هو سلالة فرعية لمتغير أوميكرون شديد العدوى، مع احتمال حدوث طفرات أكثر من السلالة الأم، وهو حاليًا "متغير قيد التحقيق".

بينما أبلغت إنجلترا عن حوالي 400 حالة من أوميكرون الخفي أو الشبح، تم إدراج الدنمارك على أنها أكثر الدول تضررًا حيث تم اكتشاف حوالي 79 ٪ من الحالات حتى الآن، الهند هي أيضًا واحدة من الدول التي تأثرت بالسلالة الفرعية لأوميكرون.

هل يجب أن نقلق من أوميكرون الخفي

في حين أن متغيرات كوفيد لا يمكن التنبؤ بها إلى حد كبير، فإن النتائج المبكرة في الدنمارك تشير إلى أن أوميكرون الخفي لا يشكل أي تهديد خطير للحياة، لا يسبب أعراضًا شديدة ولا يزيد من خطر الاستشفاء أو الوفاة.

على الرغم من أن المتغير الفرعي الجديد يُقال إنه معتدل تمامًا مثل أوميكرون الأصلي، فإن العامل الذي يفصله عن أوميكرون ويجعله أكثر قلقًا هو قدرته على تجنب الاكتشاف.

أعراض قد تكشف إصابتك بـ أوميكرون الخفي

رغم أن المعلومات لا تزال قليلة عن السلالة الفرعية من "أوميكرون"، لكن يمكن أن يواجه مرضى "أوميكرون" الشديد الأعراض التالية، التي أوردتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها:

الحمى أو القشعريرة

السعال

صعوبة التنفس

الإعياء

آلام في العضلات

صداع الرأس

فقدان حاستي التذوق والشم

التهاب الحلق

الإسهال

الغثيان

سيلان الأنف

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