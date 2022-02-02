5 خطوات للحصول على بشرة خالية من العيوب كالمشاهير.. استخدمي الدقيق والطماطم

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الوصول إلى البشرة النقية الخالية من العيوب والشوائب، أمر تسعى له العديد من الفتيات، اللاتي يضعن الفنانات والمشاهير نموذجا لهن، في محاولة للوصول إلى درجة نقاء بشرتهن وجاذبيتها.

وتلجأ العديد من الفتيات لجلسات التنظيف والتقشير، دون الاعتماد على روتين ثابت ومستمر للحصول على النتائج المرجوة.

ويرصد «هن» في السطور التالية 5 خطوات للحصول على بشرة نضرة خالية من العيوب، كالمشاهير، وفقا لموقع boldsky، وتعتمد الخطوات على المواد الطبيعية، البعيدة عن العناصر الكيميائية المضرة على المدى الطويل.

التنظيف

في البداية عليك أولا الاهتمام بتنظيف البشرة جيدا، والتخلص من خلايا وطبقات الجلد الميتة من بشرتك، ثم رشي ماء الورد على وجهك بالكامل لتطهير بشرتك، لما فيه من خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومفيدة للبشرة.

سكراب التقشير

عندما يتعلق الأمر بتنظيف وجهك، فإن الطماطم هي أفضل مكون يمكن استخدامه، لتقشير الوجه، فقط ‏قطعي الطماطم من المنتصف بالطول وافركيها على بشرتك بحركة دائرية، سيساعد ذلك على إزالة الاسمرار من الجلد، كما أنه مفيد في إزالة الرؤوس السوداء، فضلا عن احتوائها على مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للبكتيريا المفيدة للبشرة.

التدليك

ضعي القليل من جل الصبار على راحة يدك وافركيه على بشرتك لبضع دقائق؛ خاصة أن الصبار يحتوي على عوامل ترطيب يمكن أن تجعل بشرتك متوهجة وتصبح ناعمة.

تنقية البشرة

يمكنك تنقية بشرتك بماسك سريع، فقط اخلطي الدقيق مع الحليب أو الماء الفاتر، واتركيه على وجهك ربع ساعة قبل غسله.

زيوت الوجه للترطيب

الآن يمكنك وضع زيوت الوجه لترطيبه، والحصول على مظهر لامع، وملمس ناعم، اختاري بين زيت الورد، وجوز الهند.