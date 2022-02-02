هادية غالب في المستشفى بعد التنمر عليها.. «هتبعد عن السوشيال ميديا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

موجة عاتية من التنمر تعرضت لها الإنفلونسر هادية غالب، بعدما تحدثت مع والدتها عبر كاميرا هاتفها المحمول عن تفاصيل تخص حياتهما.

قبل شهرة هادية غالب تعرضت أسرتها لأزمات مالية، اعتبرها البعض استفزازا لهم؛ كونها تعيش في مستوى مادي عال، ما جعلها تتعرض لأزمة نفسية أعقبتها أخرى صحية.

هادية غالب في المستشفى بعد التنمر

نشر جيمي، خطيب هادية غالب، الذي تقدم لخطبتها مباشرة قبل تعرضها للتنمر، صورة لها من على فراش المرض داخل المستشفى، عبر خاصية «ستوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، يعلن خلاله تعرض هادية لوعكة صحية.

وقال جيمي إن هادية بعيدة عن السوشيال ميديا لفترة بسبب مرضها، وحتى الشفاء، وستكون محاطة بالرعاية والحب من المقربين إليها حتى تصبح أفضل، وطلب من محبيها الدعاء لها بتمام الشفاء.

تفاعل الفتيات مع مرض هادية غالب

وانتشرت الصورة التي نشرها جيمي لـ هادية غالب بالمستشفى في مجموعات كثيرة للفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي، اللاتي تفاعلن معها بشدة، وكتبن لها تعليقات دعم، كان من بينها: «بجد ربنا يكون في عونها، بس هي بجد عشان ترجع تاني هي محتاجه تدرس الـaudience بتعها كويس، هي بيكون عندها كلام كويس بس عشان مش عارفه هي بتوجه الكلام لمين»، و«أنا بجد مضايقة جدا عشانها مفيش حد يستاهل كدة بجد»، و«طيب ما بلاها سوشيال ميديا وترحم نفسها من اللي وصلت ليه».

تفاصيل التنمر بهادية غالب

جدير بالذكر أن هادية غالب تعرضت للتنمر بسبب قولها عن والدتها: «اتعرضنا لأزمة مادية ومامي كانت متعودة تركب جيب وغيرتها ليارس»، وهو ما أشعرها بأنها محبطة للغاية، وخرجت في فيديو آخر باكية بسبب التعرض للتنمر الإلكتروني، مشيرة إلى أن حديثها اقتص من سياقه، ما جعله يفهم بشكل خاطئ، وهو ما سبب لها حالة نفسية سيئة مرة أخرى، وبعدها دخلت المستشفى.