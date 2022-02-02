أم تشارك في سباق لتواجه إصابة ابنتها بالسرطان: جمعت 100 ألف دولار للعلاج

القاهرة - سمر حسين - ماما

أوجاع وآلام شديدة تعيشها الأمهات اللاتي يُصاب أبنائهن بالسرطان، يتمنين أن يخففن عنهم التعب، وبعد التجربة التي عاشتها أم أمريكية، تُدعى كريستين دوفياك، مع ابنتها صاحبة الـ12 عاما، إذ أصيبت بسرطان الدم «اللوكيميا»، وخضعت لجلسات الكيماوي قبل أعوام، قررت مساعدة الأطفال المصابين بالسرطان وخوض سباق الدواسات على دراجة ثابتة لتجمع نحو 100 ألف دولار تساعدهم في رحلة العلاج.

رحلة الطفلة كارينا مع سرطان الدم

رحلة معاناة الابنة الصعبة مع مرض سرطان «اللوكيميا»، خرجت منها الأم بشكل أقوى وبفكرة تساعد في علاج مئات الأطفال الآخرين المصابين بالسرطان، وروت الأم كواليس رحلتها لموقع «برونكس نيوز 12»، إذ تقول إن تشخيص ابنتها «كارينا»، جاء صادما لها، ما جعلها تشارك في السباق من أجل تحفيزها وبث روح القوة بداخلها حتى تتخطى تلك الأوجاع، خاصة أثناء خضوعها لجلسات العلاج الكيميائي التي كانت تأخذها بانتظام.

رحلة شاقة ونظرة إيجابية

خاضت الأم سباق الدواسات الذي أطلق عليه «الحب الأبدي»، على دراجة ثابتة، وعبرت عن أسفها لإصابة ابنتها بالسرطان، قائلةً: «إصابة ابنتنا كارينا، هو أمر لا نتوقع سماعه، كانت صدمة كبيرة لنا»، مؤكدة أن السباق استمر 24 ساعة في دفع الدواسات، وأنها استطاعت إتمام الساعات الـ24 في الدفع.

المهمة كانت صعبة بحسب الأم، لكنها لم يكن أمامها خيارا آخر، إذ كانت مصممة على إنجاز تلك المهمة، منذ بداية إصابة ابنتها قبل أعوام حتى الانتصار عليه قبل أيام: «قررت أنظر للحياة نظرة إيجابية، وقمت بخوض تلك التجربة أنا وكارينا وأختها جيا، وجمعنا مبلغ 100 ألف دولار وتبرعات أخرى لمرضى السرطان من الأطفال، لتكن من أهم التجارب التي استمتعنا بها».