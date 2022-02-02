بعد توفر كبسولات بالوحدات الطبية.. ما الفيتامينات التي يحتاجها جسم طفلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

أعلنت وزارة الصحة تحديث برنامج متابعة النمو البدني ووقاية الأطفال من بعض الأمراض مثل الأنيميا والسمنة والتقزم، بتوافر كبسولات "فيتامين أ" للأطفال بالمجان، في جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة أن التحديث شمل بروتوكولات دعم صحة الأطفال بكبسولات "فيتامين أ" الخاص بالنمو الصحي للطفل، ليرتفع إلى 9 جرعات بدلاً من جرعتين فقط، وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

والفيتامينات والمعادن مواد توجد في الأطعمة التي نتناولها، يحتاجها جسم طفلك ليعمل بشكل صحيح، فتنمو وتحافظ على صحتك.

وعندما يتعلق الأمر بالفيتامينات، فلكل منها دور خاص تؤديه، وهنا نستعرض أهمية كل فيتامين ومصادره.

الفيتامينات نوعان

وهناك نوعان من الفيتامينات: تذوب في الدهون وقابلة للذوبان في الماء، والأولى يتم تخزينها في الأنسجة الدهنية بجسمك وفي الكبد، وتظل في الدهون حتى يحتاجها جسمك.

ويسعد الفيتامينات التي تذوب في الدهون بالبقاء مخزنة في جسمك لفترة طويلة، ثم عندما يحين وقت استخدامها، تأخذهم ناقلات خاصة في جسمك إلى حيث يحتاجون إليها، وفيتامينات A وD وE وK كلها تذوب في الدهون.

أما الفيتامينات التي تذوب في الماء، لا يتم تخزينها في جسمك، بل تُنقل عبر مجرى الدم، ثم تخرج عند التبول، طالما لم يحتاجها جسمك.

لذلك يجب استبدال الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء كثيرًا لأنها لا تستمر، وتشمل هذه المجموعة الكبيرة من الفيتامينات فيتامين ج والمجموعة الكبيرة من فيتامينات ب.

الفيتامينات تغذي احتياجاتك

يستطيع الجسم الحصول على الفيتامينات التي يحتاجها من الأطعمة التي تتناولها لأن الأطعمة المختلفة تحتوي على فيتامينات مختلفة.

وعلى الرغم من أن بعض الأطفال يتناولون فيتامينًا يوميًا، إلا أن معظم الأطفال لا يحتاجون إليه إذا كانوا يتناولون مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية.

الآن، دعونا نلقي نظرة فاحصة على جميع الفيتامينات، وذلك وفق ما موقع "kidshealth".

فيتامين أ

أهميته

ذكرت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الإلكتروني أن فيتامين أ ضروري لدعم النمو وتطور الأطفال وللمساعدة في مكافحة العدوى، وقد يؤدي نقصه إلى الإصابة بالضعف البصري في شكل عمى ليلي، وقد يزيد من خطر الإصابة بالأمراض والوفاة من عدوى الأطفال.

ويعتبر فيتامين أ من المغذيات المهمة للرؤية والنمو وتقوية المناعة، كما يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة لحماية خلايا الجسم من آثار الجذور الحرة، (الجذور الحرة هي جزيئات تنشأ أثناء عملية هدم الطعام بالجسم أو عند تعرض الجسم لدخان التبغ والإشعاع. قد تلعب الجذور الحرة دوراً في الإصابة بمرض القلب والسرطان وأمراض).

ويوجد في العديد من الأطعمة مثل:

- السبانخ.

- منتجات الألبان.

- الكبدة.

- الخضراوات الخضراء الورقية والجزر.

- الكنتالوب.

فيتامين ب

وتضم قائمة: B1 ، B2 ، B6 ، B12 ، النياسين، حمض الفوليك، البيوتين، وحمض البانتوثنيك.

وهذه المجموعة مهمة في نشاط التمثيل الغذائي، وهذا يعني أنها تساعد في الحصول على الطاقة من الطعام الذي تتناوله وتحريره عندما يحتاجه جسمك.

وتساعد أيضًا في تكوين خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

ويحتاج كل جزء من جسمك إلى الأكسجين ليعمل بشكل صحيح، لذا فإن فيتامينات ب هذه لها وظيفة مهمة حقًا.

ما الأطعمة الغنية بفيتامين ب؟

الحبوب الكاملة، مثل القمح والشوفان

السمك والمأكولات البحرية

الدواجن واللحوم

البيض

منتجات الألبان، مثل الحليب والزبادي

الخضار الورقية الخضراء

الفاصوليا والبازلاء

الحبوب المدعمة

فيتامين سي

مهم للحفاظ على أنسجة الجسم، مثل اللثة والعظام والأوعية الدموية في حالة جيدة. وهو المفتاح إذا تعرضت لجرح لأنه يساعدك على الشفاء.

كما أنه يساعد الجسم على امتصاص الحديد من الطعام، ويحتاج الأطفال إلى الحديد للوقاية من فقر الدم، قد يساعد أيضًا على مقاومة الالتهابات إذا أصبت بنزلة برد.

ما الأطعمة الغنية به؟

الحمضيات مثل البرتقال

الشمام

الفراولة

الطماطم

البروكلي

الكرنب

فاكهة الكيوي

الفلفل الأحمر الحلو

فيتامين د

هو الذي تحتاجه لعظام قوية، ولتشكيل أسنان قوية، ويساعد جسمك على امتصاص الكالسيوم الذي يحتاجه.

يستمده الجسم عند التعرض لأشعة الشمس، أو يمكنك الحصول عليه من الأطعمة التي تتناولها، مثل

الحليب ومنتجات الألبان الأخرى المدعمة بفيتامين د

السمك

صفار البيض

الكبد

الحبوب المدعمة

فيتامين هـ

الجميع بحاجة إلى هذا الفيتامين، إذ يحمي خلاياك وأنسجتك من التلف. كما أنه مهم لصحة خلايا الدم الحمراء.

ما الأطعمة الغنية بفيتامين هـ؟

الحبوب الكاملة، مثل القمح والشوفان

الخضار الورقية الخضراء

زيوت نباتية مثل عباد الشمس والزيتون

صفار البيض

المكسرات والبذور

فيتامين ك

هو المسؤول عن التجلط، هل تتذكر آخر مرة حصلت فيها على جرح؟ دمك فعل شيئًا خاصًا يسمى التخثر.

يحدث هذا عندما تعمل خلايا معينة في دمك مثل الصمغ وتلتصق ببعضها البعض على سطح الجرح للمساعدة في وقف النزيف.

ما الأطعمة الغنية بفيتامين ك؟

الخضار الورقية الخضراء

منتجات الألبان

البروكلي

زيوت فول الصويا والزيتون

عندما يحصل جسم طفلك على هذا الفيتامين والفيتامينات الأخرى التي يحتاجها، ستشعر أنك بخير

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