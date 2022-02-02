"ابعدوا عن المشاحنات".. خبير يقدم نصائح وتحذيرات للأشخاص المولودين يوم 2-2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعتبر يوم الأربعاء الموافق 2-2-2022، تاريخا مميزا بالنسبة لكثير من الأشخاص، خاصة الذين ولدوا في مثل هذا اليوم، ما يجعلهم يرغبون في جعله ذكري رائعة تعلق في أذهانهم.

لذا, في التقرير التالي، نقدم لكم بعض النصائح التي يجب عليهم اتباعها في هذا اليوم، وفقا لما ذكره محمد صبحي خبير الأبراج في تصريحه لـ "الخليج 365".

أشار خبير الأبراج، إلى أن هذا اليوم مميز ومليء بطاقة السلام الداخلي والتوازن والارتقاء النفسي.

وكشف أيضا، أن المستفيد من هذه الطاقة هم الأشخاص اللذين سيتعاملون جيد مع استقبال هذه الطاقة الإيجابية.

وقدم بعض النصائح التي يجب اتباعها في هذا اليوم، على النحو التالي:

- علي من يحتفل اليوم بعيد ميلاده أن يبتعد عن أي مشاحنات مع الآخرين.

- يجب عليهم أن يستغلوا الطاقة الإيجابية التي توجد في هذا اليوم.

- الحرص على تجنب المناقشات التي لا فائدة لها، وإلا ستكون لها تاثير سلبي وعكسي عليهم.

- العمل على استغلال طاقه السلام والتوازن في هذا اليوم، وقضاء وقت ممتع خالي من الشد والجذب مع من نحبهم.

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