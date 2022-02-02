ما هو سر الرقم 2 في تاريخ اليوم؟.. خبير أبراج يكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هناك أحداث لا يمكن أن تشهدها في حياتك سوى مرات قليلة في العمر، إذ يوافق اليوم الأربعاء ظاهرة لا تتكرر في عالم الأرقام كثيرا، حيث يوافق اليوم 02 - 02 - 2022.

ويعتقد معظم الأشخاص تاريخ اليوم الأربعاء يساهم في الكثير من التغيرات الحياتية التي تؤثر بشكل كبير على المستقبل.

ولكن هل تساءلت ما سر الرقم 2 في تاريخ اليوم؟ هذا ما يوضحه محمد صبحي خبير الأبراج لـ "الخليج 365" في تصريحات خاصة.

يقول خبير الأبراج أن الرقم 2 يرمز إلى طاقة السلام الداخلي والتوازن والارتقاء النفسي وإعادة التفكير الإيجابي بعد تجربة مرت بحياة الشخص سواء كانت سلبية أو إيجابية.

وتابع أن هذا الرقم يرمز للبدء في القيام بخطوات جادة بعد عقبات كثيرة وقفت في طريق معظم الأشخاص.

وأوضح أن لكل برج خواصه النارية أو الترابية أو الهوائية أو المائية، لذلك فالبعض منهم يأخذ قرارات سريعة تغيير الكثير من حياته والأخر يكون أكثر بطئ ولكن التغيير قادم.

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