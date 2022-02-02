مشروبات سحرية تخلصك من «الكرش» في عدة أيام.. أبرزها الماء

القاهرة - سمر حسين - صحة

يبحث الكثيرون طوال الوقت عن مشروبات تعمل على حرق الدهون، خاصة في منطقة البطن أو «الكرش»، كما يطلق عليه، للتخلص من تلك المشكلة بدون دايت أو رياضة.

ويوجد عدد من المشروبات التي تعمل على حرق الدهون في الكرش والتخلص منه، بدون دايت، فيما يلي وفقا لموقع healthline الأمريكي وfoodndtv الهندي.

مشروبات لحرق دهون الكرش

الشاي الأخضر

تناول الشخص للشاي الأخضر يساعد في حرق دهون «الكرش»، وكذلك فقدان الوزن؛ إذ أنه غني بمادة «كاتشين» التي بدورها تعمل على تحفيز الأيض وحرق الدهون.

الماء

تناول كمية كبيرة من الماء بشكل يومي لا يقل عن 2 أو 3 لتر، يساعد في حرق الدهون، وكذلك طرد السموم من الجسم.

عصير الليمون

شرب عصير الليمون يساعد على حرق دهون «الكرش»؛ إذا داوم الشخص عليه، خاصة بعد تناول وجبات الدسمة.

الزنجبيل أو القرفة

تناول الزنجبيل أو القرفة يعمل على حرق الدهون، خاصة بعد كل وجبة، وكل مشروب بمفرده.

خليط الديتوكس

تناول خليط الديتوكس المصنوع من الليمون والكمون، يساعد على حرق الدهون المتراكمة في البطن.

تناول عصير الخيار الذي يحتوي على سعرات حرارية قليلة وغني بالألياف والماء.

القهوة

شرب القهوة يساعد في تفتيت دهون «الكرش».

الجزر

تناول عصير الجزر يساعد على حرق الدهون.

طبيبة تغذية تضع روشته المشروبات التي تحرق الدهون

وفي هذا السياق، قدمت الدكتورة آمال صبري، استشاري التغذية العلاجية، نصائحها للتخلص نهائيا من الكرش، موضحة أن تناول 2-3 لتر من المياه في اليوم الواحد من أهم عوامل التخلص منه وكذلك الوزن بشكل عام.

ونوهت الدكتورة آمال إلى المشروبات التي تساعد على الحرق، مثل الشاي الأخضر، الكركم مع الكمون، الزنجبيل مع الليمون، القرفة التي تساعد على تحسين مقاومة الأنسولين، كما ينصح بتناول ملعقة من خل التفاح على كوب من الماء قبل الوجبات، لمن لا يعاني من التهابات في جدار المعدة.