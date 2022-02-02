نصائح وتحذيرات للفتيات الراغبات في قوام مثالي: «بلاش الشيكولاتة والحلويات» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

كثير من الفتيات يحاولن البحث عن الطرق المختلفة للحصول على جسم ممشوق وجذاب ومتناسق، البعض منهن يخضن تجارب شديدة مع أطباء النحافة والسمنة، كلُ حسب طلبه، هناك من تبحث عن الطرق التي تمكنها من خسارة وزنها بأقل التكاليف، وأخريات يبحثن عن وسائل أخرى لزيادة في الوزن لمعاناتهن من النحافة، ما يجعلهن يتبعن أنظمة غذائية خاطئة تضر بالصحة وتؤثر بالسلب عليهن.

الدكتورة إيمان عبدالله، أخصائية التغذية العلاجية، وضعت روشتة غذائية للوصول إلى وزن مثالي، فضلا عن تحذيرات من بعض الأطعمة التي يعتقد البعض أنها وسيلة للحصول على وزن زائد والتخلص من النحافة، خلال مداخلة تليفونية، في برنامج «السفيرة عزيزة»؛ إذ تقول: «الناس اللي نفسهم يتخنوا ومش عارفين بيتبعوا أساليب غذائية كتيرة جدا، وبعضها بيكون بشكل خاطيء، بيدخوا في مرحلة اكتئاب، زي اللي بياكلوا حلويات وشيكولاتة كتير».

أساليب غذائية خاطئة تدمر الصحة والجسم

وأشارت أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن معظم الناس يعانون من الوزن الزائد، خاصة مخاطر النحافة التي لا تقل ضررا عن مثيلتها في السمنة، كلاهما لهم أضرار صحية، وهناك معلومة مغلوطة لزيادة الوزن، باللجوء إلى العكس تماما لما هو بحاجة لفقدان الوزن، مثل تناول الحلويات والسكريات والنشويات، ما يمكن أن يجعل شكل الجسم يبدو بشكل أكثر وزنا، لكن ليس بشكل صحي، والزيادة لا تكن بشكل مثالي، فضلا عن تراكم الدهون في أماكن متفرقة في الجسد غير مرغوب بها، وغير موزعة بشكل مظبوط.

الرياضة أساسية لفقدان وزيادة الوزن

ولفتت إيمان عبدالله، إلى أهمية ممارسة الرياضة بشكل دائم سواء للراغبين في زيادة أو نقصان الوزن، قائلةً إن الهدف في الحالتين هو بناء كتلة عضلية، للشخص الذي يرغب في انتقاص من وزنه؛ لأن العضلات هي التي تساعد على الحرق، ومطلوب من الشخص الراغب في زيادة الوزن بناء عضلات، خاصة إذا كانت المشكلة في الشهية، فوجود عضلات سيعمل على رسم الجسم بشكل لائق، وزائد بشكل صحي، وعدم ترهل الجسد.

«هتحس ان عندك شهية وبتجوعي»، بتلك العبارة واصلت الدكتورة إيمان عبدالله، أخصائية التغذية العلاجية الحديث، عن أهمية الرياضة ونصائح للراغبات في زيادة الوزن، موضحة: «لازم نبقى عارفين إن الغذاء 7 معلومات وتلبية الاحتياجات، وحاجة الجسم للنشويات والبروتينات والدهون، لو شيلتوا الدهون من أكلكوا زيادة عن اللزوم ممكن يلخبط الهرمونات».

وحذرت أخصائية التغذية العلاجية، الفتيات اللواتي يرغبن في زيادة الوزن من تناول الشيبسي والمواد الحافظة والبسكويت: «بنشوفها مليانة سعرات وفاكرين اإنها هتزود في الوزن، يعملوا على الإصابة بجرثومة المعدة بأشكالها، ملهاش أعراض وبتسبب كوراث زي الغثيان وآلام في البطن، وتجلب الأنيميا وفقر الدم، خدي بالك من الخضار والفاكهة وقسمي الأطباق».