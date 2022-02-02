احذر من تناول المشروبات الساخنة في هذه الأكواب.. تسبب كارثة صحية

القاهرة - سمر حسين - صحة

تناول المشروبات الساخنة خلال فصل الشتاء، أمر لابد منه بين الساعة والأخرى، لتعطي الشعور بالدفء، وتزيد من درجة حرارة الجسم.

وخلال الآونة الأخيرة بات تناول المشروبات الساخنة في الأكواب الورقية المُبطنة من الداخل بطبقة من البلاستيك من الأمور الشائعة بين الكثير، خاصة مع انتشار فيروس كورونا، إذ يفضل الكثير التناول في أكواب للاستخدام الواحد فقط، فضلا عن انتشار استخدامها بحفلات أعياد الميلاد والمناسبات الشائعة بين للأطفال، إلا أنها تحمل العديد من المخاطر.

تحذير من تناول المشروبات الساخنة في الأكواب الورقية

وحذرت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكيريا والمناعة والتغذية ورئيس قسم البكيريا بمستشفى جامعة القاهرة، من صناعة أكواب المشروبات الساخنة من الفوم المبطنة من الداخل بطبقة بلاستيك، مؤكدة أنه يؤدي إلى السرطان كما هو الحال بالنسبة للأكياس البلاستيك.

وأكدت «عبدالوهاب»، خلال حديثها لـ«هن» أن تلك الأدوات البلاستيكية مصنوعة من مادتي «البيسفينول» و«البولي بروبيلين»، اللتان يصنع منهما البلاستيك، وهما لا يحملان خطورة مباشرة على الصحة إلا في حال تفاعلهما مع المشروبات الساخنة.

وشرحت استشاري البكيريا والمناعة والتغذية ورئيس قسم البكيريا بمستشفى جامعة القاهرة، خطورة استخدام هذه الأكواب، مؤكدة أن تفاعل حرارة السوائل يعمل على تسخين الأكواب البلاستيكية والمواد المصنعة، والتي بدورها تؤدي إلى حدوث تلبك في المعدة.

وأكدت الطبيبة أن التفاعل بين المواد الكيماوية الموجودة في البلاستيك، سواء في الأكواب أو الأكياس، مع المواد السائلة الساخنة يؤدي إلى الإصابة بأمراض السرطان، فضلا عن العديد من المخاطر الصحية الأخرى.

استخدام الزجاج الحل الأمثل

ونصحت الطبيبة باستخدام الأكواب والأطباق الزجاج في تقديم المشروبات أو الأكلات الساخنة، واستخدام البلاستيك مع المشروبات أو الأكلات الباردة فقط التي لا تتفاعل مع تلك المواد على الإطلاق.