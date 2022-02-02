فرح شعبان تثير الجدل برسالة غامضة: «الواحد بيفرح لما الغمامة تتشال من على عينه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كتبت ملكة جمال مصر السابقة فرح شعبان، لعام 2017، تدوينه عبر خاصية «استوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، موجهةً رسائل غامضة، دون الكشف عن أسبابها، لكن اعتقد البعض أنها تخص بها شخصا بعينه.

وقالت فرح شعبان، خلال التدوينة التي كتبتها: «الواحد يفرح فعلا لما الغمامة تتشال من على عينيه، ويشوف الحقيقة اللي كانت غايبة عنه ومخدوع فيها وفي ناس، مش يزعل ويتقفل وقلبها مناحة».

وأضافت فرح شعبان: «وجع ساعة ياخد الشويتين بتوعه ويروح لحاله، ولا إنك تعيش متغمي العمر كله، إنك تشوف الحقيقة دي محبة من ربنا مش عقاب».

انتقادات لفرح شعبان بسبب حفل زفافها

كانت ملكة جمال مصر السابقة، فرح شعبان، تعرضت للانتقادات بسبب حفل زفافها على اليوتيوبر علي غزلان، بسبب فستانها زفافها، وتلقت سؤالا من إحدى المتابعات، كان محتواه: «رد فعلك إيه لما لقيتي السوشيال ميديا كلها بتتكلم على فستانك؟»، ما جعلها ترد قائلة: «بصراحة كنت مبسوطة، والتعليقات اللي شوفتها كانت حلوة، وأكيد في ناس معجبهاش الفستان ده طبيعي، أنا مش كل الناس بتعجبني فطبيعي إني مش هعجب كل الناس».

فرح شعبان وعلي غزلان يعلقان على فستان الزفاف

«الفستان ألماظ»، كانت تلك الملحوظة الأخرى والانتقادات التي تعرضت له ملكة جمال مصر السابقة، فرح شعبان، حينما أعلن اليوتيوبر علي غزلان، أن الفستان مصنوع من الألماظ، مؤكدا: «في ناس معجبهاش الفستان عادي، وكان تريند وعاملينه مع سماح مهران، وفي ناس عاملة فساتين بملايين مش أول ناس يعني، وعاجبني وأنا اللي لابساه، الموضوع يخصني ودي آراء تحترم، وأنا حبيته أوي».