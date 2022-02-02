شوق الهادي ترد على الظهور المثير للجدل مع محمد رمضان: «بعمل اللي بحبه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الرغم من مرور فترة طويلة على الظهور المثير للجدل الذي جمعها بالفنان محمد رمضان، ردت الفنانة الكويتية شوق الهادي، على موجة الانتقادات أخيرا، التي تلقتها آنذاك، خلال ظهورها ببرنامج «اسألني»، عقب فترة طويلة تعرضت فيها للهجوم اللاذع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

كيف ردت شوق الهادي على الظهور المثير للجدل؟

ردت الفنانة الكويتية شوق الهادي، على اللقطات المصورة التي جمعتها بالفنان محمد رمضان، في أحد المناسبات، خلال لقاء الثنائي في دبي، قائلة: «لو كان في رد أو تبرير كنت قولته من وقتها»، مؤكدة: «أنا شخص بعمل اللي بحبه، واللي عاوزاه».

من هي الفنانة شوق الهادي؟

ويرصد «هن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن شوق الهادي.

- هي فنانة كويتية الجنسية.

- ‏من مواليد 3 ديسمبر عام 1996، إذ تبلغ من العمر 25 عامًا.

- الفنانة الكويتية فرح الهادي.

- بدأت العمل بالمجال الفني في سن صغير بصحبة شقيقتها، عام 2007.

- لم تستكمل مشوارها التعليمي؛ إذ حصلت على الثانوية العامة فقط.

- أعلنت زواجها في 2015 من شخص يدعى بدر الماس، وابتعدت عن التمثيل.

- أعلنت انفصالها في نهاية عام 2017، مؤكدة تعرضها للعنف والإهانة في مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

-‏ عادت للفن بعد الانفصال خلال مشاركتها بمسرحية الخفافيش عام 2018.

-‏ لديها العديد من الأعمال الفنية، على رأسها: فضة قلبها أبيض، والهدامة، وأم البنات، وليلة عيد، ولهفة الخاطر، وملاك رحمة، وأمينة حاف، ونبض مؤقت ويجيب الله مطر، وأحببتك منذ الصغر.