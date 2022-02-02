الامارات | اعتقد انهم سيعيشون لاحقا.. مراهق يقتل 4 من عائلته على طريقة لعبة «بابجي»

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقد انهم سيعيشون لاحقا.. مراهق يقتل 4 من عائلته على طريقة لعبة «بابجي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت صحيفة «داون» الباكستانية أن مراهقا قتل أربعة من أفراد عائلته متأثرا باللعبة الشهيرة «بابجي»، وأشارت الصحيفة، نقلا عن تحقيقات الشرطة أن المراهق الذي قتل والدته وشقيقتيه وأحد أشقائه، اكد أنه قام بجريمته المروعة بسبب تأثره الشديد بلعبة «بابجي».

واكد المسؤول عن التحقيق للصحيفة: ان مرتكب الجريمة كان يعيش في عزلة تامة داخل غرفته وكان مدمناً على اللعبة، لدرجة بات يعتقد فيها أن مايحدث في اللعبة سيحدث تماما في الواقع.

وقال المحقق «هذه ليست أول حادثة من نوعها، حدثت مجموعة احداث فظيعة بسبب التأثر بهذه اللعبة العنيفة.

ونقلت «أ ف ب»،عن مسؤول في شرطة لاهور قوله إن المراهق«أطلق النار على أعضاء عائلته، معتقداً أنهم سيعودون إلى الحياة كما الحال في اللعبة».

وكانت الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات في باكستان منعت لعبة«بابجي» سابقاً لفترة مؤقتة إثر شكاوى من الجمهور بشأن العنف الشديد فيها، كما مُنعت اللعبة، بصورة موقتة أو دائمة، في بلدان أخرى بينها الصين والهند.

وتحقق«بابجي» رواجاً كبيراً لدى المراهقين وأفراد الجيل الشاب، وهي لعبة قتالية تكون الشخصيات الافتراضية فيها مزودة أسلحة نارية، ويقضي الهدف منها بأن يقتل اللاعب أكبر عدد من خصومه ليبقى وحده على قيد الحياة في النهاية.

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